Emlak piyasası eski günlerini arıyor

Ekonomideki durgunluk her sektörde kendini iyiden iyiye hissetirmeye başladı. Büyük caddelerde dükkanlar kapanıyor, Kapalıçarşı eski günlerini mumla arıyor. Bu durgunluktan emlak piyasası da nasibini aldı. Mal sahiplerini evlerini kiralayamıyor. Kiracı adayları fiyatları ateş pahası bulduğu için konutlara yanaşamıyor. İstanbul'un Etiler ve Alibeyköy semtlerinde durumu yerinde gördük. Zengin de dar gelirli de kesesine uygun ev bulamıyor.

Konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azalarak 101 bin 468 oldu. Ancak etraftaki kiralık ve satılık gayrimenkul sayısının giderek arttığı göze çarpıyor. Sozcu.com.tr olarak bu durumu emlakçılara sormaya karar verdik.

‘İSTANBUL GENELİNDE DURGUNLUK VAR’

Etiler Emlak Ofisi’nin sahibi Hüseyin Oruç ile buluşup İstanbul’un emlak piyasası hakkında bilgi almak istedim. Emlakçılığın yanında 2002’den bu yana İstanbul Adliyesi’nde de bilirkişilik yaptığını belirten Oruç, son 5 yılın emlak piyasası hakkında raporlar çıkardıklarını ve İstanbul genelinde bir durgunluk olduğunu belirtti.

İSTANBUL’UN GÖZDE SEMTİNDE BİR YILDA 500 BİN TL İNDİRİM

İstanbul’un lüks semtlerinden Etiler’de de durumun farklı olmadığını belirten Oruç “2016 Haziranına kadar 3000 TL’ye kadar verebildiğimiz asansörlü ve otoparklı bir apartmandaki 2+1 daireyi şu anda aylık 2500 TL’ye veremiyoruz.” dedi. Geçen yıl aynı tipte bir daireyi 1,5 milyona satabilecekken bu yıl 1 milyon 250 bine bile pazarlayamadıklarını ifade etti ve “Ancak 1 milyona kadar indiğimizde bu insanlara cazip geliyor” dedi. Sıfır binalarda ise geçtiğimiz yıl metrekaresini 6.000 dolardan satışlar gerçekleştiği ifade eden Oruç, bu sene mülk sahiplerinin 4000 dolara kadar indiklerini söyledi.

2016’nın felaketlerle geçtiğini ve insanların parasını harcamak istemediğini belirten Oruç, önceleri ev sahiplerinin bunu idrak edemediklerini fakat durumu yeni yeni kabullendiklerini ve fiyatları indirdiklerini söyledi. Bazı ev sahiplerinin ise tutumunu devam ettiklerini ifade eden Oruç, Kasım’da 3500 TL’ye evini kiraya veren bir ev sahibinin 2800 TL’ye kadar indiğini, bir kaç ay sonra ise kiracı bulamadığından dolayı evini kiraya vermekten vazgeçtiğini anlattı. Hüseyin Oruç, kirada olan bir evini de gösterdi. Site içinde boğaz manzaralı 85 metrekarelik bir daireyi gösteren Oruç, daireden çıkanların 2700 lira kira ödediklerini şimdi 2.400 TL’ye kiracı aradıklarını belirtti.

UCUZ SEMTLERDE DE DURUM AYNI

İkinci durağım ev fiyatlarının daha uygun olduğu İstanbul’un Alibeyköy semti oldu. Özduman İnşaat’ın sahibi Mehmet Özduman, Alibeyköy’ün kentsel dönüşüm gerekçesiyle yenilendiğini, bu yüzden sıfır bina sayısının fazla olduğunu söyledi. Şişli, Mecidiyeköy, Levent gibi iş merkezlerine yakın olduğu için Alibeyköy’ün son yıllarda çalışan kesim tarafından oldukça tercih edildiğini söyleyen Özduman, ancak son bir yıldır işlerin durgun olduğunu söyledi.

“Ev satışlarında bir iki seneye önceye göre düşüş de var” diyen Özduman, “2 sene önce 350 bin – 400 bin TL’ye sattığımız evler şu anda 300 bin – 280 bin TL’ye satılıyor” dedi. Özduman, buradaki kiralık dairelerin uzun süre boş kalmadığını, ancak 1500 TL’ye kiraladığı daireyi bu sene 1200 TL’ye, 1000 TL’ye verilen daireyi bu yıl 800 TL’ye kiraya verdiğini belirtti. Özduman, Alibeyköy’ün yanında Kağıthane ve Eyüp’te de durumun farklı olmadığını aktardı.