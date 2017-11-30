Emlak vergisi 2. taksit nasıl ödenecek? Emlak vergisi nasıl hesaplanır? Son gün…

Emlak vergisi ödeyecek vatandaşlar için son gün geldi, emlak vergisinin 2. taksitleri bugün ödenecek. Emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, emlak vergisi ödeme işlemlerini nasıl gerçekleştireceğine dair detayları araştırıyor...

Ay başında başlayan emlak vergisi ödemelerinin son günü geldi, emlak vergilerini taksitlendiren vatandaşların emlak vergilerinin bugün mesai saati bitmine kadar yatırmaları gerekiyor. Emlak vergisi nasıl ödenecek? Kim ne kadar emlak vergisi ödeyecek? İşte emlak vergisi hesaplama metotları ve ödeme işlemlerine dair detaylar…

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?

Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca emlak vergisini ödeme işlemini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkün. PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarası kullanılarak yapılabiliyor. Bununla birlikte e-belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Vergi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyükşehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkıyor. Örneğin normal belediyelerde binaların emlak vergisi binde 2 iken, büyükşehir belediyesinde emlak vergisi binde 4 olarak hesaplanıyor.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEZ?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile emekli, dul, yetim, gazi ve engelliler, eğer faiz, kâr payı ve temettü geliri toplamı bu yıl 30 bin lirayı geçmiyorsa emlak vergisi ödemek zorunda değil.