Emlakçılar Erasmus öğrencilerini arıyor

Türkiye'de yaşanan gerilimler, toplumsal ilişkileri, özellikle de yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen Erasmus öğrencilerini derinden etkiliyor. Yabancı öğrencilere ev kiralayan emlakçılar ise Türkiye’yi tercih eden Erasmus öğrencilerin sayısında büyük düşüş olduğunu söylüyor. Peki bu durum emlak piyasasını nasıl etkiledi? Uzmanlar Erasmus öğrencilerindeki azalmayı nasıl değerlendiriyor? İşte haberin detayları...

Bu sene Türkiye’ye Erasmas değişim programı kapsamında gelen Avrupalı öğrenci sayısı geçmiş yıllara göre oldukça az. Deutsche Welle’ye konuşan Berlin Humboldt Üniversitesi’nden Boğaziçi’ne gelen Malte Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, “Dört yıl önce Boğaziçinde 800 Erasmus öğrencisi vardı. Rakam bu sene 100 diyor.”

Yabancı öğrencilerin Türkiye’yi geçmiş yıllardaki gibi tercih etmemesi Çukurcuma esnafını da zor durumda bıraktı. Bilhassa emlakçılar Erasmuslu öğrencilerin ekseriyetle tercih ettiği bölgede işlerin artık istedikleri gibi olmadığını söylüyor.

AÇIĞI YABANCI ÖĞRETMENLERLE KAPATIYORUZ

Cihangir’deki Firuzağa Mahallesinde emlakçılık yapan Yalçın Bayazatlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Şu an Erasmus öğrencilerinde bir düşüş var. Biz emlakçılar olarak bu düşüşü yabancı öğretmenlerle kapatmaya çalışıyoruz ama eskisi gibi kiralık dairelerimizi eskisi gibi hızlı bir şekilde kiraya veremiyoruz. Örneğin eskiden 1 hafta içinde kiralanan daire şimdi 1 ay bazen 2 ay bile sürüyor.” ifadelerini kullandı.

İŞLER %50 ETKİLENDİ

Taxim Park Emlak’ın sahibi Necmettin Bayrak ise eskiden 10 öğrenciye ev kiraladığını bu sayısının şimdi bir ikiye indiğini söyledi. sozcu.com.tr’ye konuşan Bayrak”Erasmus öğrencilerinde büyük bir azalma var. Eskiden 10 öğrenciye kiralık daire veriyordum. şimdi 2 veya 3 adeti geçmiyor. Erasmus öğrencileri kiralık daire piyasasını neredeyse yüzde 50 etkiledi. Şuan Çukurca Mahallesinde daire fiyatlarında büyük bir düşüş var. nedenlerinden bir tanesi de Erasmus öğrencilerindeki azalma. Gözümüz Erasmus öğrencisi arar oldu.” dedi

İSTANBUL ÇOK GÜZEL VE GÜVENLİ BİR ŞEHİR

2015 yılında Erasmus programı kapsamında bir buçuk yıllığına Türkiye’ye gelen Alman öğrenci Lea Auffarth İstanbul’u çok sevdiğini belirtiyor. Lea İstanbul’a gelmeden önce kimsenin kendisine aksi yönde bir şey söylemediğini kent ile ilgili hep olumlu şeyler duyduğunu söyledi.

Genç kadın konuşmasında “Kimse bana İstanbul’a gelmemem gerektiğini söylemedi. İstanbul’da Çukurcuma semtinde kaldım. Çukurcuma’yı çok güvenli buldum. Bana orada hiçbir şey olmadı. Genel olarak İstanbul’u güvenilir bir kent olarak değerlendiriyorum. İnsanların beni gitmemen için uyardığı tek yer Tarlabaşı semtiydi. Daha sonra oraya da gittim. Rahatsız edici bir deneyim yaşamadım. Ayrıca aldığım paraya göre çukurcuma da fiyatlar gayet makuldü. Hatta Almanya’ya kıyasla biraz ucuzdu. Odama 950 TL lira ödüyordum. ama Almanya’da da aşağı yukarı fiyatlar birbirine benzer şekilde. Mesela Çek Cumhuriyetinden bir arkadaşım vardı, fiyatlar onun için pahalı geliyordu.” ifadelerini kullandı.