Emre Çelik’e sponsor bulundu

Avrupa'da vücut geliştirme dereceleri olan sporcumuz Emre Çelik yeterli şekilde beslenemediği için sponsor arıyordu. Sozcu.com.tr'nin Emre'nin hikayesini duyurmasının ardından aranan sponsor bulundu. Çelik, "Umarım artık Türkiye adına daha büyük başarılar elde ederim” diye konuştu.

4 yıl önce hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye’de ve Avrupa’da başarılar kazanan Emre Çelik günlük et tüketimini karşılamak için sponsor arıyordu. Doğan Haber Ajansı Çelik’in haberini geçti. Sozcu.com.tr bu haberi bütün Türkiye’ye Türkiye’ye duyurdu.

Bunun üzerine Çelik’e sponsor olmak isteyen Bodrum’da inşaat projeleri yürüten iş adamı İasos Exclusive Yönetim Kurulu Başkanı Can Emrah Özoral Sozcu.com.tr’den haberi okuyarak 23 yaşındaki genç Emre’ye destek olmak için harekete geçti.

Emre Çelik ile aracılığımızla irtibata geçen Özoral gıda tüketimi için sponsorluğunu üstlendi.

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‘YETERLİ DESTEK ALAMIYORDUM’

Vücut geliştirmede Avrupa dördüncülüğü bulunan Çelik sporsor bulmadan önce çalışmalarını nasıl sürdürdüğünü sorduğumuz zaman, “Birinci kademe fitness antrenörüyüm. Özel eğitmenlik yapıyordum. Uşak’tan bazı arkadaşlarımızdan destek alıyordum. Çok çok değil tabi” diye konuştu.

Protein açığını ağırlıklı olarak hesaplı olduğu için tavuk etinden giderdiğini ifade eden Çelik, “Sponsor bulmadan önce çok kırmızı et tüketemiyordum. Şimdi bu değişecek tabi. Kırmızı etten alınan protein vücudunuzun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor” dedi.

‘HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU’

3 Mayıs’ta Barcelona’daki Vücut geliştirme şampiyonasına katılacağını açıklayan Çelik, “Daha önce burada Avrupa dördüncüsü olmuştum hedefim eylül ayından sonra Romanya’da düzenlenen dünya şampiyonasında derece almak” diye konuştu.

Kendisine sponsor olan firmaya teşekkür eden 23 yaşındaki genç sporcu, “Bana bir sponsor gidi değil de bir arkadaş gibi yaklaştılar. Haberi okuduktan sonra benimle çok kısa bir sürede iletişime geçtiler. Bundan sonra umarı Türkiye adına başarıları elde ederim” dedi.

Emre Çelik’e sponsor olan iş adamı Can Emrah Özoral ise, “Spor benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Emre’nin haberini sozcu.com.tr’de okuduktan sonra hemen ‘bu arkadaşımız için ne yapabilirim’ diye düşündüm ve harekete geçtim. Umarım elde edeceği başarılarda ufak da olsa bir katkımız olur” ifadelerini kullandı.