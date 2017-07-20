En çok kazanan kadın futbolcular

Fransa’nın dev kulüplerinden Paris Saint Germain’in kadın futbolcu takımı, Türk futbolcu Melike Pekel’i transfer etti.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l'arrivée de Melike Pekel, liée au club jusqu'au 30 juin 2019 ➡️ https://t.co/sXFOqKDPDx pic.twitter.com/g91xKBOhPG
— PSG Féminines (@PSG_Feminines) 20 Temmuz 2017
Paris Saint-Germain Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Pekel, kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu benim için çok büyük bir fırsat. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” diye konuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizde kadın futboluna olan ilgi atrarmı bilenmez ancak Melike ile gurur duyduğuymuz su götürmez bir gerçek. Peki kadın futbol dünyasının önde gelen yıldızları ne kadar kazanıyor? İşte en çok kazanan kadın yıldızların yıllık maaşları:
Laure Boulleau – Paris Saint Germain – 60 bin dolar
Jonelle Filigno – 60 bin dolar – Sky Blue FC
Hope Solo – 65 bin dolar-Seattle Reign FC
Nilla Fischer- 67 bin 500 dolar – VfL Wolfsburg
Amandine Henry – 70 bin dolar – Lyon
Nicole Banecki – 90 bin dolar – SC Freiburg
Sydney Leroux – 92 bin 500 dolar – Western New York Flash
Heather Mitts – 150 bin dolar – Atlanta Beat
Megan Rapinoe – 168 bin dolar – Seattle Reign FC
Abby Wambach – 300 bin dolar
Alex Morgan – 450 bin dolar – Portland Thorns FC
Alex Morgan’ın Sport’s Illustrated dergisine verdiği bu pozlar çok konuşulmuştu.
Marta Vieira – 500 bin dolar – FC Rosengard