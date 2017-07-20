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En çok kazanan kadın futbolcular

Türk futbolcu Melike Pekel'in Paris Saint Germain'e transferi Türkiye için gurur kaynağı olurken gözler kadın futbol dünyasına çevrildi. İşte ülkemizde fazla ilgi gösterilmeyen kadın futbol dünyasının en çok kazanan yıldız isimleri.

15:4920 Temmuz 2017
Ekonomi
En çok kazanan kadın futbolcular
Türk futbolcu Melike Pekel'in Paris Saint Germain'e transferi Türkiye için gurur kaynağı olurken gözler kadın futbol dünyasına çevrildi. İşte ülkemizde fazla ilgi gösterilmeyen kadın futbol dünyasının en çok kazanan yıldız isimleri.

Fransa’nın dev kulüplerinden Paris Saint Germain’in kadın futbolcu takımı, Türk futbolcu Melike Pekel’i transfer etti.

 

Paris Saint-Germain Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Pekel, kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu benim için çok büyük bir fırsat. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” diye konuştu.

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Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizde kadın futboluna olan ilgi atrarmı bilenmez ancak Melike ile gurur duyduğuymuz su götürmez bir gerçek. Peki kadın futbol dünyasının önde gelen yıldızları ne kadar kazanıyor? İşte en çok kazanan kadın yıldızların yıllık maaşları:

Laure Boulleau – Paris Saint Germain – 60 bin dolar

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Jonelle Filigno – 60 bin dolar – Sky Blue FC

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Hope Solo – 65 bin dolar-Seattle Reign FC

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Nilla Fischer- 67 bin 500 dolar – VfL Wolfsburg

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Amandine Henry – 70 bin dolar – Lyon

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Nicole Banecki – 90 bin dolar – SC Freiburg

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Sydney Leroux – 92 bin 500 dolar – Western New York Flash

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Heather Mitts – 150 bin dolar – Atlanta Beat

2

Megan Rapinoe – 168 bin dolar – Seattle Reign FC

1

Abby Wambach – 300 bin dolar

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Alex Morgan – 450 bin dolar – Portland Thorns FC

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Alex Morgan’ın Sport’s Illustrated dergisine verdiği bu pozlar çok konuşulmuştu.

Morgan'ın Sports Illustrated dergisine verdiği pozlar çok konuşulmuştu. Fotoğraf: Sports Illustrated

Morgan’ın Sports Illustrated dergisine verdiği pozlar çok konuşulmuştu. Fotoğraf: Sports Illustrated

Marta Vieira – 500 bin dolar – FC Rosengard

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Son güncelleme: 15:5420.07.2017
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