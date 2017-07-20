En çok kazanan kadın futbolcular

Türk futbolcu Melike Pekel'in Paris Saint Germain'e transferi Türkiye için gurur kaynağı olurken gözler kadın futbol dünyasına çevrildi. İşte ülkemizde fazla ilgi gösterilmeyen kadın futbol dünyasının en çok kazanan yıldız isimleri.

Fransa’nın dev kulüplerinden Paris Saint Germain’in kadın futbolcu takımı, Türk futbolcu Melike Pekel’i transfer etti.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l'arrivée de Melike Pekel, liée au club jusqu'au 30 juin 2019 ➡️ https://t.co/sXFOqKDPDx pic.twitter.com/g91xKBOhPG — PSG Féminines (@PSG_Feminines) 20 Temmuz 2017

Paris Saint-Germain Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Pekel, kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu benim için çok büyük bir fırsat. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” diye konuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizde kadın futboluna olan ilgi atrarmı bilenmez ancak Melike ile gurur duyduğuymuz su götürmez bir gerçek. Peki kadın futbol dünyasının önde gelen yıldızları ne kadar kazanıyor? İşte en çok kazanan kadın yıldızların yıllık maaşları:

Laure Boulleau – Paris Saint Germain – 60 bin dolar

Jonelle Filigno – 60 bin dolar – Sky Blue FC

Hope Solo – 65 bin dolar-Seattle Reign FC

Nilla Fischer- 67 bin 500 dolar – VfL Wolfsburg

Amandine Henry – 70 bin dolar – Lyon

Nicole Banecki – 90 bin dolar – SC Freiburg

Sydney Leroux – 92 bin 500 dolar – Western New York Flash

Heather Mitts – 150 bin dolar – Atlanta Beat

Megan Rapinoe – 168 bin dolar – Seattle Reign FC

Abby Wambach – 300 bin dolar

Alex Morgan – 450 bin dolar – Portland Thorns FC



Alex Morgan’ın Sport’s Illustrated dergisine verdiği bu pozlar çok konuşulmuştu.

Marta Vieira – 500 bin dolar – FC Rosengard