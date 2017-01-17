En zengin 8 kişinin serveti dünyanın yarısına eşit

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin sekiz kişisinin servetinin, dünyanın yarısını oluşturan 3.6 milyar nüfusun servetine eşit olduğunu tespit etti.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin sekiz kişisinin servetinin, dünyanın yarısını oluşturan 3.6 milyar nüfusun servetine eşit olduğunu tespit etti.

Bugün Davos'ta başlayacak Dünya Ekonomik Forumu öncesi bir rapor yayınlayan Oxfam, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun daraltılması için hükümetleri ve iş dünyasını göreve çağırdı. Listedeki 8 milyarder arasında ilk sırada 75 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates var. Listenin geri kalanında İspanyol tekstil devi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega (serveti 67 milyar dolar), yatırımcı Warren Buffett (serveti 60.8 milyar dolar), Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu (serveti 50 milyar dolar), Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (serveti 45.2 milyar dolar), Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg (serveti 44.6 milyar dolar), Oracle'ın kurucusu Larry Ellison (serveti 43.6 milyar dolar) ve New York'un eski belediye başkanı olan işadamı Michael Bloomberg (serveti 40 milyar dolar) yer alıyor.

ÖNCEDEN SAYI 62'YDİ

Zengin ve yoksul arasındaki eşitsizliğin sanılandan daha büyük olduğunu vurgulayan Oxfam, daha önce 62 kişinin dünyanın yarısının servetini elinde tuttuğunu açıklamıştı. Ancak İsviçre Bankası Credit Suisse'ten aldığı yeni veriyle bunu sekiz kişiye düşürdü.