Enerji Bakanlığı referandum önlemlerini aldı

Enerji Bakanlığı referandumda elektriklerin kesilmemesi için 'kedi' önlemlerini aldı. Bakan Albayrak'ın talimatıyla bir müsteşar yardımcısı kesinti ihbarlarını anbean takip edecek.

Pazar günü yapılacak referandum için alınan sandık güvenlikleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaları tamamladı. Referandum günü, kesinti yaşanmaması, olası kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu.

Hürriyet Gazetesi’nden Neşe Karanfil’in haberine göre Tüm dağıtım bölgelerine “teyakkuz” talimatı verilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile merkezin başında bir müsteşar yardımcısı sorumlu olarak bulunacak. Kesintiler sosyal medyadan da takip edilecek. Elektrik dağıtım şirketleri sosyal medya aracılığı ile gelen ihbarları takip ederek önlemleri alacak.

İLGİLİ HABER Elektrik Mühedisleri Odası: Seçimlere mum ışığı gölgesi düşmesin

CANLI YAYINLA TAKİP

Referandumda enerji güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir sorun yaşanmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelerek kurulan anında takip sistemi ile 21 elektrik dağıtım şirketini ve 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlüğünü takip merkezinden canlı yayınla takip edecek. Anında takip sistemi ile Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikayeti, o bölgede faaliyet gösteren ilgili dağıtım şirketine anında sorulacak, kesintiye anında müdahale edilecek.

TEİAŞ ve dağıtım şirketleri ekipleri tam kadro sahada olacak. Pazar günü altyapı yenilenmesi ve bakım-onarım işlemleri nedeniyle yapılan planlı kesintiler de yapılmayacak.

Elektrik dağıtım şirketleri referandum günü elektrikle ilgili sorun yaşanmaması için haftalar öncesinden çalışmalara başladı. Bu çerçevede tüm izinler kaldırıldı. Bölgelerdeki arıza bakım ve onarım ekiplerinin sayısı artırıldı. Dağıtım şirketleri bu süreçte teknolojiden de en üst düzeyde destek alacak. Uzaktan izleme merkezleri ile trafolarda herhangi bir arıza olması durumunda anında müdahale sağlanacak. Enerji Bakanlığı'nın uyarısı ile tüm arıza onarım ekipleri ve çağrı merkezleri tam kadro mesai yapacak. Elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezleri de vatandaşların kendilerine herhangi bir arıza bildirimini ulaştıramaması ihtimaline karşı da hazırlık olacak.

YSK İLE ANINDA İLETİŞİM

Kurulan takip merkezi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile de koordineli olacak. YSK ile koordinasyon sağlanarak, en hızlı müdahale imkanı sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler görevlendirilecek. YSK'nın belirlediği oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına da takip merkezi koordinasyonunda dağıtım şirketleri yanıt verecek.