Enflasyon coştu, memura emekliye fark zammı doğdu

Yükselen enflasyon nedeniyle ocakta memur ve memur emeklilerine 2 puan enflasyon farkı; işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine de yüzde 6 zam göründü. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yarı yıl zammı, 6’şar aylık TÜFE gerçekleşmelerine göre belirleniyor. TÜİK, kasım ayında TÜFE’nin yüzde 1.49, Temmuz-Kasım dönemindeki 5 ayda ise yüzde 4.97 arttığını hesapladı. 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyonla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam ve enflasyon farkı netleşecek.

Eski ismiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri olan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına her 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık TÜFE oranında zam yapılıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki 5 ayda TÜFE yüzde 4.97 gerçekleştiği için Aralık ayında TÜFE artışı sıfırda kalsa dahi yüzde 4.97'lik zam şimdiden garanti oldu. Kur artışı ve zamlardan dolayı bu ayki enflasyonunun da yüksek çıkması bekleniyor. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda yüzde 6 oranında zam alacaklar. TÜFE'nin yüzde 1.5 civarında çıkması halinde ise zam oranı yüzde 6.5'e yükselecek.

MEMURA EN AZ 2 PUAN FARK

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine önümüzdeki yılın başında yüzde 4 zam yapılacak. Bu yıl Temmuz-Kasım döneminde TÜFE yüzde 4.97 gerçekleştiği için şimdiden yüzde 0.97, yani yaklaşık 1 puanlık enflasyon farkı garanti hale geldi. Aralık enflasyonunun yüzde 1 artması halinde memur ve memur emeklileri yılın başında yüzde 4 zam artı yüzde 2 enflasyon farkı alacak. Aralık enflasyonunun yüzde 1.5 olması halinde ise yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 2.5 enflasyon farkı ödemesi yapılacak.

HÜKÜMET FARKI ÖNGÖREMEDİ

Hükümet geçtiğimiz Ekim ayında yayımladığı 2018 Yılı Programında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yıl başında en fazla yüzde 3.36 zam yapılacağı; memur ve memur emeklilerine de enflasyon farkı ödenmeyeceği öngörüsünde bulunmuştu. 5 aylık enflasyon gerçekleşmeleri, hükümetin bu öngörüsünde tamamen yanıldığını ortaya koydu. Hükümetin hesabında yaşanan bu büyük şaşma, bütçedeki personel giderlerinde de ciddi sapma olacağını, dolayısıyla bütçede ilave kaynağa ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.