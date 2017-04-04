Maliye Bakanı: Enflasyon daha artacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal enflasyonun önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini söyledi. Bakan, "Enflasyonda doğru yukarı doğru gidiş var. 2017 boyunca bu yukarı doğru gidiş devam edecek gibi. Özellikle aralık ayında enflasyon tekrar tek haneye dönecek." diye konuştu.

İşte Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

Yatırım tarafında aktif bir tedbir gösterdi. Bizim bugün geçmişte aldığımız tedbirleme baktığımızda ekonomiyi tekrar yukarı yönlü hareket ettirmek. Önümüzdeki dönemde ekonomiyi daha da canlandırmak için mali politikayı kullanacağız. Son dönemde yaptığımız yapısal reformlara devam edeceğiz. Ekonomide güven oluşturacak yeni birtakım düzenlemeleri yapacağız.

Bu çabalara geçici çabalar olarak bakmadık. Önümüzde bir referandum var. Bütün tedbirler referanduma endeksli tedbirler değil. Referandumdan sonra da tedbirler devam edecek. Ekonomide verimliliği artıracak olumluya çevirecek bir takım yasal düzenlemeleri yapacağız.

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2016 Ağustos ayından itibaren almaya başladığımız tedbirlerin bütçeye etkileri oldu. 2016 yılı gerçekleşen bütçe açığı ile gerçekleşen aynı oldu. Hedefleri tutturduk.

‘BÜTÇE AÇIĞINDA BİR MİKTAR YUKARI GİDECEĞİZ’

2017 yılı bütçe açığı hedefimize göre bir miktar daha fazla gerçekleşebilir. Türkiye’nin bugün borcun milli gelirie oranı var yüzde 28 oranında. Uluslararası olarak da iyi. Ekonominin konjonktürel ihtiyaçları bakımından mali alan dediğimiz alanı kullanmak suretiyle bir miktar bütçe açığında yukarı gideceğiz.

Yapmış olduğumuz harcama artışları geçici süreli olacak. Üç mali disiplinin genel gidişatından taviz vermeyeceğiz. Bunları gerçekleştirecek bir kompozisyon içinde bütçemiz iyi gidiyor.

Ne dersek diyelim, öyle yapısal reformlar var ki kısa vadede sorun yaratacak orta vadede ülkenin önünü açacak reformlar var. Güçsüz hükümetler bunu yapamazlar.

‘EVET’TEN SONRA YATIRIM ARTIŞI BEKLİYORUZ’

Kalkınmaya destek verecek kurumsal iyileşmenin olduğu bir dönem olacak. Hükümet sistemindeki değişiklik orta ve uzun vadede kendisini gösterecek. Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi olacak. Güçlü bir evet çıkarsa 16 Nisan’da sandıktan. Ekonomiye etki olacak. Güçlü bir evetten sonra özel sektör yatırımlarında güçlü bir artış bekliyoruz. Yabancı yatırımcılar 16 Nisan sonrasını bekliyor. 16 Nisan’ın kendisine ilişkin bir evet beklentisi güçlü bir şekilde var. Üretim tarafında da baktığımız zaman. Nisan sonrası dönemde güçlü bir artış olacak. Gülçü bir evet 2017 ekonomisi.

2016 yılı kasım ayında yüzde 7’ye kadar düştü enflasyon. Aralık ocak şubat ve martta yüzde 7 olan yüzde 11.29’a kadar geldi. Kasım sonrası dönemde hızlı bir artış var. Detaylarına bakıtğımız zaman en fazla dikktat çeken kalem gıda. Mart ayındaki gıdadaki fiyat değişim son derece yüksek. Kasım mart arası döneme bakıyorsunuz son derece yüksek. Kasım ve mart arası 4.29 puan enflasyon yukarı gelmiş. Detaylarına baktığımız zaman gıdanın buna katkısı 1.83. Kasım mart arası gıda.

İkinci kalem ulaştırma kasımdan marta kadar dönemde 1.45 ile ulaştırma alıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman enflasyonda doğru yukarı doğru gidiş var. 2017 boyunca bu yukarı doğru gidiş devam edecek gibi gözüküyor.

Özellikle aralık ayında enflasyon tekrar tek haneye dönecek.

‘DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİM ETKİLİYOR’

Zaman zaman vergi artışları yaptık. Eylül ayında akaryakıta yaptık. Kasım sonu itibariyle vergideki artışlara rağmen yüzde 7 kasımda. Aralıkta yaptığımız tek vergi artışı tütün ürünlerine vergi artışı. Kasım ve mart arasındaki enflasyonu getiren trende baktığımızda 0.12’yi geçmiyor.

Burada enflasyonu yukarı çeken temel etmenlere bakıtğımız zaman döviz kurundaki değişim. Petrol fiyatlarındaki yukarı doğru etki ve enerji fiyatlarını yukarı çekiyor. Türkiye 2008 sonrası dönemde böyle yüksek bir enflasyon gördü. Gıda fiyatlarındaki bu yüksek artışta döviz kurunun etkisi de var. Gıda komitesi olarak bir takım çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Yıl sonunda tekrar aşağı gelecek inşallah.

Kamu çalışanları emekliler bakımında enflasyon üzerinde artışlar yaptık. Yapılan artış enflasyonun altında kaldıysa da enflasyondan oluşan negatif kaybı telafi edecek artışı yaptık. Üç aylık enflasyon 4.35 civarında.

Kimse endişe etmesin enflasyonda gerçekleşme ne olursa olsun bunu telafi edeceğiz.