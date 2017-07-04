Enflasyon yaz rehavetine kapıldı

Yaz mevsiminin başlamasıyla devreye giren mevsim sonu indirimler giyimde fiyatları aşağı çekerken, gıda fiyatlarında başlayan gerileme enflasyonun kısmen frene basmasına neden oldu.

Yaz mevsiminin başlamasıyla devreye giren mevsim sonu indirimler giyimde fiyatları aşağı çekerken, gıda fiyatlarında başlayan gerileme enflasyonun kısmen frene basmasına neden oldu. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) haziran ayında gıda, giyim ve ulaştırma fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 0.27 azaldı. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise haziranda yüzde 0.07 artarken, yıllık artış yüzde 14.87 oldu.

GİYİM VE AYAKKABI GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon nisanda yüzde 11.87'ye yükselerek 9 yılın zirvesini görmüştü. Mayıs ayında başlayan geri çekilme haziran ayında da devam etti. Ancak enflasyondaki düşüşün gıda ve giyimde yaşanan mevsimsel etkilerden kaynaklı olması gerilemenin kalıcı olmadığını da gösterdi.

TÜİK verilerine göre haziran ayında ana harcama grupları itibarıyla aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeyüzde 1.06, ulaştırmada yüzde 0.84, haberleşmede yüzde 0.39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0.14 düşüş gerçekleşti.

TÜTÜN VE ALKOLDE BÜYÜK ARTIŞ

Aylık en yüksek artış ise yüzde 1.05 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Lokanta ve otellerde yüzde 1.03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.52, ev eşyasında yüzde 0.48 ve konutta yüzde 0.31 artış gerçekleşti. Verilere göre yıllık bazda en fazla artış yüzde 21.70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 14.34, ulaştırmada yüzde 14.07, sağlıkta yüzde 12.66 artış yaşandı.

Enflasyonda başlayan gerileme çekirdek enflasyona da yansıdı. Gıda kalemini içermeyen özel kapsamlı göstergelerden “B” haziranda yıllık olarak yüzde 9.19'dan yüzde 9.07'ye gerilerken, “C” göstergesi ise yüzde 9.38'den yüzde 9.20'ye düştü.

YİNE YÜKSELECEK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan “Haziran ve temmuz aylarında enflasyon açısından yılın en düşük aylık rakamları görülüyor” dedi. Gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla, önümüzdeki aylarda ithalat önlemlerinin devreye girebileceğini ifade eden Erkan “Enflasyondaki düşüş temmuz ayında da devam edecektir. Yaz sonrasında, yeniden yükselişe geçecek” dedi.

ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28.14 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 10.59 ile salatalık izledi. Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9.91 ile sivri biber, yüzde 9.87 ile elma, yüzde 8.52 ile limon, yüzde 7.18 ile patlıcan, yüzde 6.98 ile koyun eti, yüzde 6.86 ile kabak ve yüzde 5.87 ile tavuk eti dikkati çekti. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41.93 ile domateste oldu.

YOKSULLARIN ENFLASYONU ARTTI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı raporda farklı gelir ve harcama gruplarının tüketim alışkanlıklarının da değiştiği belirtildi.

Raporda, verilerin zengin ile yoksul enflasyonu arasındaki farkın artmaya devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Raporda, zengin ve yoksul arasındaki enflasyon farkının 0.1 puan artarak 21.5'e yükseldiği vurgulanırken, yoksullar aleyhine dengenin bozulmasında konut ve gıda enflasyonundaki güçlü artışların etkili olduğu ifade edildi.