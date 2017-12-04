Enflasyondaki flaş detaylar

Türkiye'nin gündemi Man Adası'ndan gönderildiği veya geldiği iddia edilen paralar ve Zarrab davasına odaklanmışken hayat pahalılığı bütün hızıyla yükselmeye devam ediyor. Son 14 yılın en yüksek kasım ayı yıllık enflasyonu görülürken, yıllık enflasyon 9 yıl sonra kasım ayında ilk kez çift haneyi gördü.

ABD'de Zarrab davası, CHP'nin Man adasına gönderildiğini iddia ettiği paralar derken Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı kaldığı yerden yükselmeye devam ediyor.

Ekonomi alarm sinyalleri verirken kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 12.98 artması hayat pahalılığının en büyük örneklerinden biri oldu.

AKP iktidarından önceki 2002 yılı kasım ayında 2001 krizinin de etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 31.8 oldu. Daha sonra hesaplama tekniği değişti. Yeni teknikle ve ekonomideki iyileşme ile birlikte 2003 yılı kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 19.3 oldu.

Kasım ayları için konuşacak olursak yıllık enflasyon 2008 yılına kadar tek haneli olarak ilerlemeye devam etti. Dünyayı kasıp kavuran ABD mortgage krizi ile birlikte 2008 yılının kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 10.76'ya çıkarak çift haneli rakamları gördü.

2008 yılı kasım ayından 2017 yılı kasım ayına kadar yıllık enflasyon kasımda hiç çift haneyi görmemişti.

İŞTE SON 16 YILIN KASIM AYI ENFLASYON TABLOSU

2002 %31.8 2003 %19.3 2004 %9.79 2005 %7.61 2006 %9.86 2007 %8.40 2008 %10.76 2009 %5.53 2010 %7.29 2011 %9.48 2012 %6.37 2013 %7.32 2014 %9.15 2015 %8.10 2016 %7 2017 %12.98

ŞAMPİYON DOMATES

Kasım ayında önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 45 ile domates oldu, domatesi yüzde 23.33 ile kabak, yüzde 17.21 ile manto, yüzde 16.52 ile palto ve yüzde 14.30 ile patlıcan izledi.

Fiyatı en fazla düşen ürünler arasında ise karnabahar birinci oldu. Karnabaharın fiyatı önceki aya göre yüzde 19.95 azaldı.