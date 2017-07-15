Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdem Moralıoğlu H&M ile anlaştı

Londra'da yaşayan Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu dünya devi H&M için bir koleksiyon tasarladı.

Sozcu.com.tr
12:1715 Temmuz 2017
Ekonomi
Erdem Moralıoğlu H&M ile anlaştı
Londra'da yaşayan Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu dünya devi H&M için bir koleksiyon tasarladı.

Dünyaca ünlü İsveç merkezli giyim markası H&M Türk modacı Erdem Moralıoğlu ile çalışma kararı aldı. Londra merkezli ERDEM’in kurucusu olan Erdem Moralıoğlu H&M için yakında sunulacak bir koleksiyon hazırladı.

Nicole Kidman ERDEM marka kıyafetle.

Nicole Kidman ERDEM marka kıyafetle.

Moralıoğlu bugüne kadar Ruth Negga, Keira Knightley ve Nicole Kidman gibi süper starları giydirmesiyle tanınıyordu.

Keira Knightley ERDEM marka kıyafetin içinde.

Keira Knightley ERDEM marka kıyafetin içinde.

Moralıoğlu firma için hazırladığı kolesiyona ilişkin yaptığı açıklamada, “H&M ile işbirliği yapmış tasarımcılar grubunda yer almak benim için büyük bir onur” ifadesini kullandı. Moralıoğlu’nun H&M için hazırladığı koleksiyon kısa bir süre sonra sergilenecek.

Son güncelleme: 12:2215.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar