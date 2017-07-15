Erdem Moralıoğlu H&M ile anlaştı

Londra'da yaşayan Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu dünya devi H&M için bir koleksiyon tasarladı.

Dünyaca ünlü İsveç merkezli giyim markası H&M Türk modacı Erdem Moralıoğlu ile çalışma kararı aldı. Londra merkezli ERDEM’in kurucusu olan Erdem Moralıoğlu H&M için yakında sunulacak bir koleksiyon hazırladı.

Moralıoğlu bugüne kadar Ruth Negga, Keira Knightley ve Nicole Kidman gibi süper starları giydirmesiyle tanınıyordu.

Moralıoğlu firma için hazırladığı kolesiyona ilişkin yaptığı açıklamada, “H&M ile işbirliği yapmış tasarımcılar grubunda yer almak benim için büyük bir onur” ifadesini kullandı. Moralıoğlu’nun H&M için hazırladığı koleksiyon kısa bir süre sonra sergilenecek.