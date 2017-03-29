Erdoğan’dan güzellik salonlarına iyi haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında imzaladığı kararnameyle güzellik salonlarında tıbbi cihaz kapsamında olmayan ürünlerin kullanılmasının önü açıldı. Böylece salonlarda tekrar lazer epilasyon gibi hizmetler verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında imzaladığı kararnameyle güzellik salonlarında tıbbi cihaz kapsamında olmayan ürünlerin kullanılmasının önü açıldı. Böylece salonlarda tekrar lazer epilasyon gibi hizmetler verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün canlı yayında imzaladığı kararnameyle güzellik salonlarında tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan hizmetleri verebilmesinin önü açıldı. Güzellik salonu sektöründe çalışan pek çok işyeri sahibi ve işçi tarafından karar memnuniyetle karşılandı.

Dövmeciler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ayşe Aydın geçen şubat ayında yaptığı bir açıklamada, “Güzellik salonlarının kapanmasıyla 430 bin kişi mağdur olacak. İşçilerin bakmakla yükümlü oldukları aileler var” ifadesini kullanmıştı.

‘BÜYÜK MAĞDURİYET OLUYOR’

Özel hastanelerin epilasyon işlemlerini yapabildiğini fakat güzellik salonlarının alet ile bu işlemi gerçekleştiremediklerini anlatan Aydın, “Asıl vazifesi sağlık hizmeti olan ve tıbbi müdahale gerektiren durumlar için eğitim alan doktorların, güzellik uzmanlarının işlerini yapması mümkün mü? Elbette hiçbir dermatolog veya plastik cerrah gibi uzman tabip bu işlemleri bizzat yapmamaktadır. Yine güzellik uzmanlarına yaptırılmaktadır. Hastanelerin kamu yararı ve halk sağlığı için teşkil ettiği önem ve gereklilik tartışmasız olmasına karşın hastanede güzellik merkezi adı altında esnaf işlerinin yapılıyor olmasının büyük mağduriyetlere sebebiyet verdiği de açık ve nettir” diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 15. Ceza Dairesi güzellik salonlarının sağlık ve uzman yeterliliği olmaması sebebiyle lazer epilasyon, IPL ve foto epilasyon işlemleri yapmalarını durdurmuştu.