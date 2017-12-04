Erdoğan ‘yurt dışına para çıkaran iş adamları’ sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada yurt dışına para çıkaran iş adamları olduğunu duyduğunu söyleyerek iş adamlarını sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan bugün konuşmasında dünkü sözlerine açıklık getirdi ve "Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır ve bu devam etmektedir. Yatırımcı çekmenin yanında yurt dışına yatırım yapan da bir ülkeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Engelleri Aşanlar Buluşması’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışına para çıkarmakla ilgili olarak dün yaptığı açıklamalar üzerine bir açıklama daha yaptı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Dün Muş’ta bazı sinyaller aldığımı belirterek orayı düzeltelim. Mal varlıklarını başka ülkelere kaçırmaya çalışanlar bulunduğunu söylemiştim. Bizim bu kazançları yurt dışına kaçırmak isteyenlere iyi gözle bakmayacağımızı belirtmiştik. Bunun üzerine farklı değerlendirmeler yapıldığını gördük.

Bu ülkenin en yüksek merci olarak şu hususu kesin ifade etmek istiyorum. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır ve bu devam etmektedir. Yatırımcı çekmenin yanında yurt dışına yatırım yapan da bir ülkeyiz.

ʻʻ Benim sermaye hareketlerini sınırlandırılmasıyla ilgili bir talimatım söz konusu değlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türk iş adamlarının 40 milyar dolar yatırımı var yurt dışında .Sadece bu yılın ilk 9 ayında 2 milyar dolarlık dış yatırım ülkemize gelen de 7.5 milyar dolara ulaştı. Gittiğimiz yerlerde iş adamlarımızın yerlerini görüyoruz gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki yerli yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aksi adımlara önce biz karşı çıkarız.Benim sermaye hareketlerini sınırlandırılmasıyla ilgili bir talimatım söz konusu değildir. FETÖ gibi PKK gibi örgütlerle bağlantılı olduğu için paralarıyla beraber bu ülkedeki kaynakları kaçıranlar zaten haindir.Onlarla ilgili nefes tüketmeye gerek duymuyorum. Benim söylediğim ülkelerimizin ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalıştığı şu dönemde iş adamlarımızın yerli ve milli duruş sergilemesi gerektiğidir.İş adamları şu dönem sahip çıkmayacaklarsa ekonomiye ne zaman sahip çıkacaklar. Kasım itibariyle yıllık ihracatımız hamdolsun 155.5 milyar dolara ulaştıran iş dünyamıza şükranlarımızı sunuyoruz.

ERDOĞAN DÜN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Muş’ta yaptığı konuşmada iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardıklarını duyduğunu söylemiş ve bunu yapanları vatan haini olarak nitelendirmişti. Cumhurbaşkanı, “Bazı haberler, sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız. Hans’a, Mike’a göre değil, Ali’ye göre hareket etmemiz birilerinin canını fena halde sıkıyor. Diledikleri zaman oyun dışına attıkları o pısırık ülkeye, güçlü ve bağımsız Türkiye’yi hazmedemiyorlar” diye konuşmuştu.