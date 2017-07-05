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Ericsson Başkanı Johansson görevinden ayrılıyor

Avrupa'nın en büyük aktiuvist yatırımcılarından biri olan Cevian Capital'ın kurduğu baskı Ericsson Başkanı Leif Johansson'un görevinden ayrılma kararı almasını yol açtı.

13:005 Temmuz 2017
Ekonomi
Ericsson Başkanı Johansson görevinden ayrılıyor
Avrupa'nın en büyük aktiuvist yatırımcılarından biri olan Cevian Capital'ın kurduğu baskı Ericsson Başkanı Leif Johansson'un görevinden ayrılma kararı almasını yol açtı.

Avrupa’nın en büyük aktiuvist yatırımcılarından biri olan Cevian Capital’ın kurduğu baskı Ericsson Başkanı Leif Johansson’un görevinden  ayrılma kararı almasını yol açtı.

2011 yılından bu yana İsveçli telekom ekipmanları üreticisi Ericsson’un başkanı olan Jopansson, 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Cevian Capital, Ericcson’un yüzde 5,6 hissesini 1 milyar dolara satın almıştı. Ericsson, Johansson’un yerini alacak ismi belirlemek için çalışmalara başladı.

FOREKS

Son güncelleme: 15:5505.07.2017
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