Erol Bilecik TÜSİAD Başkanı oluyor

Cansen Başaran Symes'tan sonraki TÜSİAD Başkanı belli oldu. 12 Ocak'ta gerçekleştirilecek seçimde Index Grubu'nun kurucusu Erol Bilecik aday olacak.

Hürriyet Gazetesi’nden Jale Özgentürk bugünkü yazısında TÜSİAD’ın bir sonraki başkanının Index Grubu’nun kurucusu Erol Bilecik olacağını kaleme aldı. İşte Özgentürk’ün yazısının ilgili bölümü:

Türkiye'nin en önemli iş dünyası örgütlerinden TÜSİAD uzun süren başkan arayışına nokta koydu. Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Bilecik'in 12 Ocak'ta yapılacak genel kurulda yeni bir yönetim kurulu ile başkanlığa aday olmasına karar verildi.

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Son yıllarda başkan adayı bulmakta giderek sıkıntı yaşayan TÜSİAD'ın süresini bir kez daha uzatmak istemeyen Cansen Başaran Symes'in yerine başkan olarak kimi getireceği uzun bir süredir belirsizdi. Türkiye'de son yıllarda TÜSİAD başkanlığı yaygın tabirle “ateşten gömlek” olarak yorumlanıyor. Hafta sonu kulis köşesinde yazdığım gibi TÜSİAD'ın seçimli genel kurulu yaklaşırken bir telaş başlıyor. Başkan olanlar ise bir an önce görevi bitirip işinin başına dönmek istiyor. Gelenek olarak başkan yardımcılarından birinin yeni başkan olması gereken dernekte, bu yıl da bu gelenek unutulmak zorunda kaldı.

EROL BİLECİK KİMDİR?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik 1962 Antakya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine Antakya'da tamamladı. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor. 1987'de Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer'de sistem analisti olarak çalışmaya başladı. 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar'ı kurdu. Bilecik, bugün 600 personele ve 8.000'den fazla iş ortağına Index Grubun sahibi. Bilgisayar sektörünün en köklü toplum kuruluşlarından TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı'nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi.