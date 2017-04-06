Ersin Özince Şişecam’dan istifa etti

Şişecam, Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin şirketteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığına yeni bir isim belirlenene kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kırman vekâlet edecek.

ERSİN ÖZİNCE KİMDİR?

1953, Balıkesir doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Özince, İş Bankası'nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı, 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası'nın 15. Genel Müdürü olarak atandı.

31 Mart 2011 ve 28 Mart 2014 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özince 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

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