Eşarpta KDV yüzde 8’e düşürüldü

Hükümet, bazı tekstil ürünlerinde KDV oranını düşürdü.

Bakanlar Kurulu kararı ile, daha önce yüzde 1 ile yüzde 8 KDV uygulanacak eşyalar listesinde yer almayan başörtüsü de listeye eklendi. Bu değişiklikle birlikte, yüzde 18 KDV diliminde yer alan başörtüsü, eşarp, şal, çıtçıt, vatka ve apolet gibi giyim eşyalarında da oran, yüzde 8'e indirildi. Bundan böyle yüzde 8 KDV uygulanacak eşyalar şöyle:

ROZETİN DE İNDİRİLDİ

‘'Mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil-yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri.''