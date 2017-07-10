Esnaf çıkışı kredilerde arıyor

Gümrük Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kredi kullanan esnaf sayısı 444 bin 940'a yükseldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, düşük veya sıfır faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısının yılın ilk yarısında 444 bin 940’a; kredi bakiyesinin ise 21.51 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

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Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında esnaf ve sanatkârlara, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle veya ESKKK kefaleti olmaksızın doğrudan Halkbank üzerinden bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) olarak ve 5 yıla kadar uzun vadeli kredi imkanları getirilmişti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 444 bin 940 esnafın 395 bin 488’inin yüzde 50 faiz indirimli kredilerden; 49 bin 452’sinin ise yüzde 100 faiz indirimli kredilerden yararlandığı açıklandı.

Geçen yılın ilk altı ayında esnaf ve sanatkâra yaklaşık 5.78 milyar TL, 2016’nın tamamında ise yaklaşık 12 milyar TL kredi kullandırılmıştı.

SPUTNİK