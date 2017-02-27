Esnafa kredi işkencesi

Sıfır faizli krediyi almak için başvuran esnaf, KOSGEB’de pasif üyeliğe düştüğünü öğrenince şok yaşadı. Kurum, vatandaştan ‘terör örgütü’ne üye olmadığını kanıtlamasını istedi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın uyguladığı (KOSGEB) kredi ve teşviklerden yararlanabilmek, esnaf için işkenceye dönüştü.

Sıfır faizli 50 bin TL'lik krediye başvuran binlerce şirketin KOSGEB üyeliklerinin pasif hale getirildiği ortaya çıktı. KOSGEB, bu durumdaki şirketlerin kredi alabilmesi için FETÖ/PDY ve diğer yapı, oluşum ve gruplara üyelik veya aidiyetlerinin olmadığını kanıtlamalarını istedi. Ancak bunu kanıtlayabilmenin yolunun hangi kurumdan geçtiği hakkında KOSGEB yetkililerinden ayrıntılı bilgi alamayan vatandaş, emniyet müdürlüklerinin ve valiliklerin yolunu tuttu. 2016 yılı Aralık ayında KOSGEB'e sıfır faizli kredi için başvuru yapan işletme sahibi, 2017 yılında da başvuru yapmak istediğini ancak gelen mesajla firmasının pasif duruma düştüğünü aktardı. Bu nedenle, kredilerden ve desteklerden yararlanamaz hale geldiğini söyleyen işletme sahibi, kendisi gibi birçok KOBİ'nin de üyeliğinin pasife alındığını, ancak nedenini öğrenmek istediklerinde yeterli yanıt alamadıklarını anlattı.

TEDBİREN PASİFE ALINDINIZ

KOSGEB'in ise kendilerine, “Bize de bakanlıktan böyle bir bilgi geldi. Terör örgütü veya Bank Asya ile bir bağlantınız olabilir” şeklinde açıklama yaptığını kaydetti.

KOSGEB ayrıca pasife düşürdüğü işletme sahiplerine şu mesajı gönderdi:

“İşletmeniz, güvenlik soruşturması çerçevesinde KOSGEB veri tabanında tedbiren pasif hale getirilmiştir. Tarafınızca resmi makamlardan, (FETÖ/PDY ve diğer) veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, aidiyet ve iltisaki yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair yazı ibraz edilmesi durumunda pasifliğin kaldırılması mümkün olabilecektir.”

Savcılık belge verebilir

Yeminli Mali Müşavir Nedim Türkmen, üyelikleri pasif duruma düşenlere yol gösterdi. Türkmen, savcıların elinde 8 bine yakın şirkete ait soruşturma dosyası bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Savcılık ya soruşturma için iddianame hazırlayacak ya da ‘kovuşturmaya yer yoktur' diyecek. KOSGEB üyeliği pasife düşen şirketler bağlı oldukları savcılıklara gitmeli. Şirketlerin kendilerini temize çıkarabilmeleri için savcıların dosyayı incelemeleri gerekiyor.”