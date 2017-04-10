Esnaflara prim borcu yapılandırması geliyor

16 Nisan Referandumu'ndan önce Başbakan Binali Yıldırım esnafın borçlarının yapılandırılacağını açıkladı. Yıldırım aynı zamanda beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin eylül sonuna kadar uzatılacağı müjdesini verdi.

Fox TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yıldırım referanduma bir haftadan az süre kala binlerce vatandaşa müjde verdi. Esnafın 2016 haziran ayına kadar olan prim, vergi ve sigorta primi borçları yapılandırılmıştı. Şimdi de 2016 Haziran ayından sonra 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı işleri bozulan esnafın vergi ve prim borçlarına da yapılandırma geliyor.

Öte yandan Başbakan Yıldırım konut ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin 30 Nisan’dan, eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Başbakan Yıldırım Meclis açılınca düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat tarihinde hükümet beyaz eşyada ÖTV’yi yüzde 6.7’den 0’a, mobilyada KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e çekmişti. Merkez Bankası enflasyon raporu vergi indirimine rağmen beyaz eşya fiyatlarının arttığını gözler önüne sermişti.