Esse: Batu Yatırım Holding ile mağaza açılmayacak

Esse'den yapılan açıklamada Batu Yatırım Holding ile yeni mağazalar açılamayacağı belirtildi. Açıklamada hukuken ve madden bu durumun mümkün olmadığı vurgulandı.

Esse'den yapılan açıklamada Batu Yatırım Holding ile yeni mağazalar açılamayacağı belirtildi. Açıklamada hukuken ve madden bu durumun mümkün olmadığı vurgulandı.

Esse’de sular durulmuyor. Geçen haftalarda şirket Batu Yatırım Holding ile ortak mağaza açacağı ve mağazaların isminin Batu Esse olacağı açıklanmıştı. Bugün ise Esse Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada böyle bir anlaşmanın olmayacağı, Batu Yatırım Holding’in bunu yapmaya hukuken hakkı olmadığı belirtildi.

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Esse A.Ş. Yönetim Kurulu, Batu Yatırım Holding’in Esse markası ile mağaza açma, faaliyet gösterme konusunda herhangi bir hukuki hakkı olmadığını bildirdi.Esse A.Ş. Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”16 Mart 2017 de yapılan açıklamada sözde Batu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veli Uğur Çabuk’un Esse markası hakkında söyledikleri gerçekleri yansıtmamaktadır.Batu Yatırım Holding A.Ş. isimli firmanın veya bu gruba bağlı hiç bir firmanın Esse markası ile mağaza açma, faaliyet gösterme konusunda herhangi bir hukuki hakkı yoktur. Tamamen gayri hukuki olarak yapılan açıklama zaten bir açıklama olarak kalmak durumunda olacağı için kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur çünkü sözedilen grubun böyle bir hukuki hakkı olmadığı gibi mali gücü olmadığı da aşikardır. Bu zamana kadar türlü vaatlerle kandırdıkları Esse alacaklıların yanıltarak mağazalara sahip olma gayretinden başka bir amacı olmayan bu girişim hakkında gerekli hukuki takipler başlatılmıştır.

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Batu Yatırım Holding A.Ş. yine benzer olarak 2015 yılında MNG havayollarını aldıklarına dair kamuoyunu yanıltan haberlerle gündeme gelmişti. Hatta kurdukları 50.000 TL sermayeli Batu Hava Yolları A.Ş. ile THY'nin tüm kargolarını taşıyacaklarına, arkasında devlet büyükleri olduğuna dair haberler dönemin THY Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yalanlanmıştı.

‘MANGO A.Ş. PARAMPARÇA EDİLDİ’

Sözde Batu Yatırım Holding A.Ş.'nin kamuoyunu yanıltan haberleri geçmişte bununla da sınırlı kalmıyor… Borsaya kote Mango A.Ş.'yi aldığına, yeniden yapılandıracağına dair haberler Mango A.Ş.'nin paramparça edilmesiyle sonuçlanmıştı.

Batu Yatırım Holding'in yine benzer bir algı yönetimi ile sıkıntılı sürecini yönetmeye çalışan Esse'yi ve Esse markasını ele geçirmek için yaptıkları girişimlere kandırılarak alet olan tüm alacaklıların daha da zor duruma düşmemeleri için Esse Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağımızı kamuoyuna sunarız. “