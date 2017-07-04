Esse’nin sahipleri hakkında suç duyurusu

Perakende ev ürünleri alanında Türkiye'de önemli bir müşteri kitlesi olan Esse firması tarafından dolandırıldığını iddia eden mağdurlar basın açıklaması yaptı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde Esse tarafından dolandırıldığını iddia eden personel temsilcileri ve tedarikçi firma temsilcileri basın açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Esse ve Essenso firmaları çalışanlarının avukatı Elif Görgülü yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi: “Bugün bir işletmenin ne yazık ki yanlış yönetilmesi neticesinde, ne denli büyük sorunların kaynağı olduğunu görüyoruz. Burada yaklaşık 800 çalışandan bahsediyoruz. İşini namusu bilerek haftalarca aylarca maaş almadan özlük haklarının yok sayılmasına rağmen tezgahlarını terk etmeyen bu insanların suçu ne? Sözün ticarette namus olduğuna güvenerek gece gündüz bu firmaya mal tedarik eden tedarikçilerin aldıkları evraklar bile mağduriyete neden oluyor. Tedarikçilerimizin günahı ne? Burada hukuk kazanırsa sadece mağdurlar değil Türkiye kazanacak.”

“TOPLAMDA 700 MİLYONLUK BATAK”

Tedarikçilerin avukatı Onur Kıranşa ise söz alarak, “Çeklerde yapılan dolandırıcılık ve belgede sahtecilik üzerinde şikayette bulunduk. Çeklerin üzerine imza atan kişiler ödeme tarihi geldiğinde şirketleri başkalarının üzerine devrettiği ortaya çıktı. Bu imzalar bizim değil diyerek kenara çekildiler. Toplamda bizim öngördüğümüz şuan piyasada 700 milyon TL'lik batak var. İşçilerin alacağı da bunların içerisinde yok. Toplanabilen tedarikçiler toplandı diğer şehirlerdekiler de bulundukları yerlerden şikayette bulunacak” dedi.

“250 TEDARİKÇİ DE MAĞDUR”

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Era Ev Aletleri Firması'nın sahibi Songül Baş ise, “Sanayici, imalatçı, ithalatçı, üretim yapan, mal getiren, alışveriş yapan 250 adet tedarikçi mağdur. Buna ek olarak yaklaşık 150 adet franchising mağazaları mağdur. 17 afet banka şubesi kredilerden dolayı mağdur. 25-26 tane AVM kiralardan dolayı mağdur” dedi.

“DEFALARCA FİRMA AÇIP DOLANDIRDILAR”

Mimar Sinan Mutfak Eşyaları Firmasının temsilcisi Bahat Torgur, “Bu şirketin kurucusu Semih Şeftali şirketi çok güzel yapılandırmıştır. Çalışanlarına eski yakın dostlarına bu firmayı satmıştır. Bankalardan bize çok olumlu referanslar verildi. Ortaya 15 tane firma kurmuşlar. Bizi dolandırabilmek için birbirlerine çek kesmişler” şeklinde konuştu.

“SİLAHLI ADAMLARLA TOPLANTIYA GELDİLER”

Aker Firmasının Genel Müdürü Yüksel Kaya, “3 Büyük firma varız burada yakınen tanıdığım. Küçülmeye gittik, 500 çalışanımızı göndermek zorunda kaldık. Küçük firmalar kapanmak zorunda kaldı. Birçok toplantıya maalesef silahlı adamlarla toplantıya geldiler. Sesimizi çıkaramadık” diye konuştu.

“MAĞDURİYETİMİZ İÇİN HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ”

Esse'nin merkez ofisinde çalışan Ertan Eyüpoğlu, “Birkaç ay maaş alamadık çalıştık. Tazminat söz konusu olduğunda yılları buluyor bir kısmımızın mağduriyeti. Çoğu arkadaş buraya katılmak istedi ama buraya gelecek parası olmadı. Herkesin bir işi olmadığı için mağdur olduk. Çocukları olanlar hayatını idame ettirme zorunda, ancak edemiyor. Mağduriyetimiz için hakkımızı arayacağız” dedi.