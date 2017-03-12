“Ette KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli”

Perakende et satış fiyatlarında KDV oranının yüzde 8 uygulandığını ve bu oranın yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toptan et satış fiyatlarında uygulanmakta olan yüzde 1’lik KDV oranı perakende satış fiyatlarında da uygulanmalıdır” dedi.

Kasapların toptan et alımlarında yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranının perakende satışlarda yüzde 8 uygulanmasına son verilmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Et fiyatlarındaki artış ıfrenlemenin yolu KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinden geçer. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda KDV oranlarında değişikliğe gidilerek fiyatların aşağı inmesinde büyük rol oynandı. En önemlisi sıkıntı yaşayan birçok sektöre bu şekilde hareketlilik geldi. Şimdi aynı uygulama başta et fiyatları olmak üzere süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında da uygulanmalıdır” diye konuştu.

“ET FİYATLARI 3-4 TL AŞAĞI ÇEKİLİR”

KDV oranlarında yapılacak yeni düzenleme ile sıkıntıda olan bir sektörde satışların yükselmesinin ekonomiye de katkı sağlayacağının altını çizen Palandöken, “Bu sebeple perakende et satışında Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi konusunda çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Et sektöründe yaklaşık 8 yıldır sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Vatandaşın geliri ve satın alma gücü göz önünde bulundurularak yapılacak düzenleme ile sektörün satış konusunda yaşadığı sıkıntıların aşılmasına katkı sağlayacaktır. Kasap esnafının et satış miktarını artırmak ve vatandaşın daha fazla et yemesini sağlamak için KDV oranında düzenleme artık kaçınılmaz. En önemlisi çocukların gelişiminde et, süt ve yumurtanın büyük öneminin olduğu unutulmamalıdır. Bu indirim bütçe kaynaklarına fazla bir yük getirmeyecektir. Türkiye'deki et üretiminin perakende satışa konu olan kısmı yüzde 40 civarındadır. KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi perakende satışlardaki et fiyatlarına yaklaşık 3-4 TL indirim olarak yansıyacaktır. Böylece vatandaşın ete ulaşımı kolaylaşacaktır” şeklinde konuştu.