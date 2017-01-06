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Euro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdi

Euro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdi. 2015'te Türklerin en çok ziyaret ettiği şehir Paris'te artık metroya binmek 13 TL, hamburger yemek 3 TL, Mona Lisa'yı görmek ise 9.5 TL daha pahalı.
Can MUMAY
10:586 Ocak 2017
Ekonomi
Euro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdi
Euro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdi. 2015'te Türklerin en çok ziyaret ettiği şehir Paris'te artık metroya binmek 13 TL, hamburger yemek 3 TL, Mona Lisa'yı görmek ise 9.5 TL daha pahalı.

Hotel Price Index’e göre Türklerin 2015 yılında en çok ziyaret ettiği ülke Paris oldu. Aşıklar şehri olan Paris bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için haliyle ülkede euro kullanılıyor.

2016 1 Ocak’ta Paris’e seyahat etmek isteyen biri 3.17 TL’den euro alıp uçağa atlıyor ve Charles De Gaulle havalimanından Paris’e iniyordu.

de-gaulle

Dün ise euro tarihi rekorunu kırarak 3.82’yi de aştı. Euro daha sonra 3.80’de dengelendi. Bugün 14 Şubat Sevgililer günü için Paris’e gitmek isteyen bir çifti geçen seneye göre çok daha fazla masraf bekliyor.

İşte Paris’te günlük turizm harcamalarındaki kalem kalem artışlar…

Navigo (Haftalık sınırsız toplu taşıma kartı): 1 Ocak 2016: 70 TL-1 Ocak 2017: 83 TL
navigo
Big Mac: 3.50 euro 1 Ocak 2016: 10 TL-1 Ocak 2017: 13.3 TL
bigmac
Louvre Müzesi: 15 euro 1 Ocak 2016: 47.5 TL-1 Ocak 2017: 57 TL
louvre
Taksi kilometre başı 1.29 euro: 1 Ocak 2016: 4 TL -1 Ocak 2017: 4.9 TL
taksi
Eifel Kulesi çıkış (zirve): 17 euro 1 Ocak 2016: 53 TL -1 Ocak 2017: 64 TL
eifel
Ortalama kahvaltı: 5 euro 1 Ocak 2016: 15 TL -1 Ocak 2017: 19 TL
kahvalti
Kafede ortalama öğle yemeği: 10 euro 1 Ocak 2016: 31 TL -1 Ocak 2017: 38 TL
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Üstü açık otobüsle şehir turu: 35 euro 1 Ocak 2016: 110 TL -1 Ocak 2017: 133 TL
sehir-otobusu
Fransa yerel birası: 1.87 euro 1 Ocak 2016: 6 TL -1 Ocak 2017: 7 TL
biraarar2

BONUS: Paris’e gidemeyenler ise Woody Allen’ın Paris’te Gece Yarısı filmini izleyip bu büyüleyici şehrin tadını çıkarabilir.

Son güncelleme: 11:0806.01.2017
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