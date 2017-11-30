Eurogroup başkanlığı adayları belli oldu

Eurogroup başkanlığı için Letonya, Portekiz ve Slovakya maliye bakanları adaylıklarını açıkladı.

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Euro bölgesi maliye bakanlarını bir araya getiren Eurogroup başkanlığı için Letonya, Portekiz ve Slovakya maliye bakanları aday oldu.

Şimdiki Eurogroup başkanı Hollandalı Jeroen Dijsselbloem 13 Ocak’ta 2012 yılından bu yana iki dönem yürüttüğü bu etkili makamı bırakacak. Ancak Dijsselbloem Hollanda’da bu yıl yapılan seçimlerden beri ülkesinin maliye bakanı değil.

Eurogroup başkanı aylık maliye bakanları toplantılarına başkanlık ediyor ve euro bölgesi kurtarma fonunu yönetiyor. Bu mekanizma borç krizine düşen Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve Güney Kıbrıs gibi euro bölgesi üyelerini desteklemişti.

Yetkililer Letonya’dan Dana Reizniece-Ozola, Portekiz’den Mario Centeno ve Slovakya’dan Peter Kazimir’in resmi adaylık başvurularını bugün teslim eden maliye bakanları olduklarını söylediler.

Dijsselbloem gibi sosyalist bloktan olan Avrupalı yetkililer, bu makamın yine bir sosyalist politikacıya verilmesi gerektiğini çünkü Avrupa Komisyonu başkanlığı gibi en üst düzeydeki AB görevlerinin merkez sağcıların elinde olduğunu söylüyorlar.

Portekiz ve Slovakya’nın adayları sosyalist politikacılar. Tek kadın aday olan Letonya maliye bakanı ise merkez sağ bloktan.