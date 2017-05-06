Evler pahalı değil gelir yetersiz

Gayrimenkul sektörünün talep yetersizliğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Aziz Torun, “İnsanların eve ihtiyacı var ama satın alma gücü yeterli değil. Gelir artmıyor” dedi

Gayrimenkul sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, sektörün talep yetersizliği sıkıntısı ile karşı karşıya kalabileceğini belirterek, vatandaşın gelirinin, dolayısıyla taksit ödeme gücünün artmadığına işaret etti. “Alım gücü sınırlı, fert başına milli gelir aynı oranda artmıyor” diye konuşan Aziz Torun, metrekaresi 5 bin lira olan bir konutun alıcısının Türkiye'de sınırlı olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, sektörde konut fiyatlarında bir şişkinlik olmadığını da söyleyen Torun, ABD'deki gibi bir mortgage krizinin de söz konusu olmayacağını belirtti.

YABANCIYA SATIŞ ÖNEMLİ

AVM yatırımları hakkında bilgi vermek için dün İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Torun, birçok irili ufaklı firmanın gayrimenkule girmesiyle oluşan arzla beraber, gelecekte elde kalan stokların devamlı bir arz oluşturacağını ifade ederek, “Bir taraftan da üretim artıyor, yeni oyuncularla bir talep yetersizliği söz konusu olabilir. İnsanların ev ihtiyacı var, almak istiyorlar ama satın alma gücü buna yeterli değil. Bu nedenle yabancıya konut satışı önem kazanıyor. Yabancıların konut almasını teşvik edecek projelerin hızla geliştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Nisan sonunda 100 milyon dolar yatırımla Mall of Antalya'yı açan Torunlar Grubu'nun AVM sayısının 11'e çıktığını aktaran Torun, 5. Levent projesi ile birlikte, otel ve yalı dairelerinden oluşacak olan Paşabahçe projesi ve Karaköy'de planladıkları yeni yatırımla birlikte önümüzdeki 3 yılda 1.5 milyar TL'lik yatırım planladıklarını söyledi. Şu an için yeni bir AVM planları olmadığını da aktaran Torun, genel olarak sektörde AVM yatırımlarının eski hızında olmayacağına dikkat çekerek, sektörde özellikle büyükşehirlerde doygunluğa ulaşıldığını, doğru arazide AVM'yi geliştirmenin zorlaştığını, buna konsept yetersizliği ve finansman yükünün de eklenmesiyle yatırımların yavaşlayacağını kaydetti.

Sadece binayla finans merkezi olamayız

Borsa İstanbul'da yakın dönemde halka arz edilen gayrimenkul sertifikaları finansman modelini değerlendiren Aziz Torun, “Bu sertifikaların nasıl paraya döneceği konusunda netlik yok.

Bu bir gayrimenkul edinme modeli değil, bir finansman modeli” dedi. Torun, 50-100 milyon dolarlık şirketlerin borsada performans gösteremediğine değinerek, “Yabancıların yatırım yapması için daha büyük ölçekli şirketlerin halka açılması gerekiyor. Bu nedenle şirketlerin güç birliği yapması önemli. Torunlar GYO'da yüzde 60'lara varan yabancı yatırımcımız var. Çünkü belli bir ölçeğe ve portföy çeşitliliğine sahibiz. Borsanın derinleşmesine ihtiyacımız var. Sadece binalarla finans merkezi olunmuyor, içerik de gerekiyor” diye konuştu.

Kur paniği var

Aziz Torun, kurda 3.5 lira seviyesinin stabil olması için ekonominin iyi bir performans göstermesi gerektiğini belirtti. Şirketlerin kurda önlerini göremediği için panik halde alıma geçtiğini aktaran Torun, “Benim şirketim de dahil olmak üzere, özel sektörün çok yüksek bir döviz borçluluğu var” dedi. AVM'lerde yabancı yatırımcıların büyük bir tedirginlik yaşadığını aktaran Aziz Torun, “Bunda döviz cinsinden kira beklentilerinin beklenmedik kur artışları ile sürdürülebilir olmaması etkili oluyor. Evdeki hesap çarşıya uymadığı için istekli değiller” diye konuştu.