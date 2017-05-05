EXIMBANK’ta 2 milyar dolarlık FETÖ batığı

Türk Eximbank’ın FETÖ’nün şirketlerine verdiği kredilerin teminat mektubunun Bank Asya’dan alındığı ortaya çıktı. CHP’li Atilla Sertel, kamunun 8 milyar liralık zararla karşı karşıya olduğunu söyledi

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türk Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı kredilerden 1.9 milyar dolar (6 milyar 750 milyon lira), sigortalamadan da 351 milyon dolar (1 milyar 250 milyon lira)alacak tahsilatının riske girdiğini açıkladı. Sertel, “Bu kredilere ilişkin teminat mektupları, Bank Asya'dan olunca Eximbank da alacaklarını tahsil edemez noktaya geldi. Kredi verilen 149 firma, FETÖ ile bağlantılı'' dedi. Sertel'in KİT Komisyonu'nda bir süre önce Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a yönelttiği sorularına cevap verildi. Sertel'in “Ülkemizde ihracatta sağladığınız destekten yararlanıp da şu anda FETÖ davasında yargılanan, kayyum atanan, TMSF'ye devredilen ya da şirketin el değiştirmesi sonucu yapısal değişime uğrayan firmalar var mıdır? Bu firmalara son 5 yılda ne kadar kredi kullandırılmıştır” şeklindeki sorusuna verilen cevapta şöyle denildi:

TEMİNATLAR BANK ASYA'DAN

“FETÖ/PDY bağlantılı firma/kişilerin yönetici veya ortak olduğu firmalar kapsamındaki 46 firma 2016 yılında sigorta imkanımızdan yararlanmıştır. Bu firmaların 351 milyon dolar tutarında sevkiyatı sigortalanmış olup, bu kapsamda 1.1 milyon doları prim tahsil edilmiştir. FETÖ/PDY ilişkisi tespit edilmeden önce 149 firmaya, uygulama esasları çerçevesinde kredi kullandırmıştır. Bankamız tarafından son 5 yıl içinde ihracatın finansmanı amacıyla kullandırılmış olan 96.5 milyar dolar tutarındaki krediler içinde bahsi geçen sakıncalı firmaların payı 1.9 milyar dolar ile yaklaşık yüzde 2'dir.” Eximbank yönetimi, FETÖ bağlantılı firmalara kullandırılan kredilerin teminat mektuplarının da Bank Asya'dan alındığını bildirdi ve “Bankamızca kullandırılan kredilerin teminatı olan teminat mektuplarının Asya Katılım Bankası'na ya da TMSF'ye başvurmak suretiyle nakde çevrilmesi mümkün olmamıştır. Tasfiye süreci sonunda yasal takibe intikal eden bu kredilerin kapatılabilme olasılığı bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

NASIL TAHSİL EDİLECEK ?

CHP'li Sertel, verilen bu krediler için alınan teminat mektupları da Bank Asya'dan olunca Eximbank'ın alacaklarını tahsil edemez noktaya geldiğini kaydetti.

Sertel, “FETÖ'cü 149 firmaya 1.9 milyar dolar kredi kullandırılmış, 46 firmanın ise sevkiyatları 351 milyon dolara sigortalanmış. Bu firmalara el konulması veya tasfiye edilmesi gibi nedenlerle bankanın kredilerden 7 milyar liraya, sigorta primlerinden dolayı da 1 milyar 250 milyon liraya yakın alacağın tahsilatı neredeyse imkansız. Toplamda 8 milyar liraya ulaşan bu rakam bazı ülkelerin milli gelirinden bile fazla. Bu firmalara kim veya kimler kefil oldu da bu miktarda krediler kullandırıldı? Eski parayla 8 katrilyona ulaşan bu paralar nasıl tahsil edilecek” dedi.