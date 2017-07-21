Exxon Mobil’e 2 milyon dolar ceza

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

342 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük petrol şirketi olan Exxon Mobil, Amerikan çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi. Şirketin ana merkezi Irving, Texas, ABD'de bulunuyor. Şirket doğrudan John D. Rockefeller'in Standard Oil Company şirketinin kökeninden geliyor ve 30 Kasım 1999 tarihinde Exxon ve Mobil petrol şirketlerinin birleşmesi ile oluştu. Exxon Mobil rezervlerinin 2007 yılı sonunda 72 milyar varil petrol olduğu hesaplandı ve 2007 üretim oranlarına göre 14 yıl daha sürmesi bekleniyor.