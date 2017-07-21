Exxon Mobil’e 2 milyon dolar ceza

Dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon Mobil'e başında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bulunduğu dönem için 2 milyon dolar para cezası kesildi.
Dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon Mobil Rus yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 2 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Şirket 2014 yılında Rusya ile usulsüz iş yapmakla suçlanırken o dönem firmanın başında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın olması dikkat çekti.
Financial Times’ın haberine göre; Rus devlet petrol şirketi Rosneft ile yapılan anlaşma sonucu ceza kesildiğini belirten ABD Hazine Bakanlığı’nın kestiği cezaya Exxon Mobil itiraz etti.
Mayıs 2014 yılında Rusya’ya yaptırım uygulanmasını uygun bulmadığını belirten Tillerson, “Rusya’ya karşı yaptırımları genel olarak desteklemiyoruz. Bunun efektif olmadığının farkındayız” demişti.
PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR
342 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük petrol şirketi olan Exxon Mobil, Amerikan çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi. Şirketin ana merkezi Irving, Texas, ABD'de bulunuyor. Şirket doğrudan John D. Rockefeller'in Standard Oil Company şirketinin kökeninden geliyor ve 30 Kasım 1999 tarihinde Exxon ve Mobil petrol şirketlerinin birleşmesi ile oluştu. Exxon Mobil rezervlerinin 2007 yılı sonunda 72 milyar varil petrol olduğu hesaplandı ve 2007 üretim oranlarına göre 14 yıl daha sürmesi bekleniyor.
Son güncelleme: 15:4421.07.2017