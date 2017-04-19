Eyvah! Kıdem tazminatı düzenlemesi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışanın haklarını büyük ölçüde tırpanlayacak kıdem tazminatı fonu için önümüzdeki günlerde çalışma yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV canlı yayınında istihdam seferberliğinden, taşeron işçi düzenlemesine ve kıdem tazminatına kadar pek çok konu hakkında açıklama yaptı. İşte Müezzinoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Son işsizlik oranlarında son rakamları aldık. Önümüzdeki ay hafif bir düşme şubat ayı rakamı gelecek. Mart, Nisan, Mayıs ayları rakamları hızlı bir düşüşü hızla 11’lere ineceğiz. İnşallah 2017 Aralık sonu itibariyle tek haneliye indirmiş olacağız. Güçlü bir istihdam desteği verdik. İşverende de ciddi bir sahiplenme gördük. Çalışmak isteyen kitlede de emeğin karşılığını almak isteyen insanlarımız oldu. Bizim hedeflediğimiz rakamın yarısını geçtik.

1 Ocak 15 Nisan itibariyle ki bu rakam bugün yine değişmiştir. Günlük açıklamıyoruz. Haftalık açıklıyoruz. 802 bin 856 kişi istihdam edildi. Bunların 583 bin 866’sı 4A statülü tamamen özel sektör. Bugünkü rakamlarımız 600 binlerin üzerinde. Buna bizim toplum yararına çalışma ile bu ay 124 bin 991 125 bin bir de işbaşı eğitim programlarından başlayan 94 bin. Toplam 802 bin 856 iş başı çalışmaya başlayan insanımız oldu. İstihdamda talebin en yoğun olduğu aydayız. Haziran sonu 1 milyon rakamını hedefliyorduk ama mayıs ortalarında 1 milyonu geçeceğimizi görüyoruz.

İLGİLİ HABER Kıdem tazminatı aslında nedir?

EMEKLİ PROMOSYONU

Şu anda ödemelerin büyük bir kısmı tamamlandı. 11 milyon 800 bin emeklimiz var yaklaşık 8 milyon 322 bin emeklimiz promosyonunu aldı. Ve yaklaşık 3 milyar 200 milyon gibi bir rakamı ödedi bankalar. Bankaların çeşitli etkenlerle bunların üzerine çıkabileceği bir durum vardı. Ziraat Bankası ve diğerleri de mayısa müşteri kaçmasın diye nisana aldılar. Kendi özellerinde farklı gruplara farklı özel uygulamalar yapan bankalar oldu. Kendi müşterisi ile arasında olduğu için onların üzerine çıkan artıya seviniriz. Bonus olarak onlara helal olsun deriz.

Referandumdan yeni çıktık. Sayın Başbakan’ımızın ve Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla 4 bakan çalışmalarını son 1 ay ara vermiştik tekrar başlayıp önümüzdeki dönemde çalışmayı olgunlaştırıp hükümete götüreceğiz. Önümüzdeki ayların konu başlığı olarak değerlendiriyoruz. Pazartesi günü bir bakanlar kurulu yaptık. O bakanlar kurulunun gündemi OHAL’in uzatılmasıydı. Önümüzdeki pazartesi başbakanımızla bakanlar kurulu yapıldığında önümüzdeki gündemlerin sıralaması aciliyet ve çözüm takvimi belirlendiği zaman hem çalışmalarımızı şekillendireceğiz hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz.

İLGİLİ HABER Mevcut sistem ne? Avusturya modeli ne getirecek?

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ

Kıdem tazminatı bugün için iki temel sorunu var. Çalışanın hakları 10 yıl 20 yıl 30 yıl neyse tamamen iş verinin kasasında birikiyor. İşverenin hakkının 10 yıl 20 yıl haklarla işverenin kasasında gerek hukuksal gerek uygulanabilirlik anlamında. Bazı iş yerleri kapanabiliyor. Farklı koşullar belirebiliyor. İşveren bunu bir finansman olarak kullanıyor. 100 çalışanı olan bir iş veren 10 yıl kıdem birikimi varsa 10’lu 20’li rakamlar geliyor böyle bir para kasasında yok. İşveren bu yükü al diyor benim kasamdan. Beklemediği bir anda dünya kadar sorumluluğum çıkıyor diyor.

Çalışanın yüzde 75’i kıdem tazminatını ya hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Bu mağduriyeti daha fazla görmezden gelemeyiz. Artık bizim kaçınılmaz olarak hakkaniyetli sürdürülebilir ve şeffaf olan bir yer bulmak zorundayız. 7 yıldır şu kadar para birikti. Erken çekersem bu dezavantajım var. Kendisinin istediği zaman tasarruf yetkisini kullandığı bir fon olacak. Şeffaflığıyla hakkaniyetli oluşuyla bir sistemi inşallah şu anda bismillah başlamadık. 17 Nisan’dan itibaren paydaşlarımızla belirli taslaklar var işvereniyle samimiyetle burada önemli olan alın terinin hak ve hukukunun korunmasıdır.

Şu anda hak kaybı hangi oranda diye baktığımızda yüzde 70 oranında hak kaybı var. Yüzde 20’si yarın ne olacağını bilmediği bir riski taşıyor. Hak kaybı olmaması bizim önceliğimizdir.