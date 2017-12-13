Facebook haberden daha fazla para kazanmak istiyor

Belki farkında değilsiniz ama bu yılın başından beri Facebook size artık daha az haber gösteriyor...İnsanlara ulaştırdığı haberlerden daha fazla para kazanmak isteyen Facebook platformlardan içerikleri kendi platformuna yüklemesini istiyor. Bu durum Google'ın trafik kaynağı olarak önemini artırıyor.

Facebook ‘internet' olmak istiyor… Haber sitelerinin trafik kaynaklarında önemli bir yeri olan Facebook sitelerin Facebook hesaplarından yaptıkları paylaşımların sayısını azalttı.

Bu durum rakamlara da kısa sürede yansıdı. Haber sitelerinin tıklama oranlarını ölçen platform Parse.ly aralarında Huffington Post ve Wall Street Journal gibi devlerin de bulunduğu 2.500 yayın organıyla yaptığı araştırmaya göre Facebook'un internet sitelerinin dış trafiklerindeki oranı yüzde 40'tan yüzde 26'ya düştü. Google'ın ise AMP'ın da etkisiyle sitelerin dış trafiklerindeki oranı yüzde 34'ten 44'e çıktı.

FACEBOOK NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

*Facebook haber sitelerine kabaca şöyle diyor: Kendi dükkanını bırak ve içeriklerini bana yükle. Özellikle yüklenen videolardan para kazanmak isteyen Facebook artık sitelerin içeriklerini eskisi kadar çok kullanıcıya ulaştırmıyor.

*Facebook geçen yıl yaptığı bir algoritma değişikliği ile arkadaşların gönderilerini haber sitelerinin içeriklerinden daha fazla göstermeye başladı.

*Instant Article projesi artık geçerli değil. İçerikler direkt olarak daha fazla insanla paylaşılmıyor.

*Facebook paylaştığı haberlerden kazandığı paradan memnun değil. Artık kendi platformuna video yüklenmesini istiyor. Çünkü videoların önünde çıkan reklamlardan daha fazla para kazanıyor.