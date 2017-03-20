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Faik Öztrak’tan sosyal medyayı sallayan tweet: Biraz ciddiyet lüften!

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken, sistemin bize sağladığı kolaylıkta değil, şahsi kabiliyetimizle bunu başardık' sözleri üzerine CHP'li vekil Faik Öztrak, özelleştirme uygulamalarını bir tabloyla anlattı. İşte AKP öncesinde ve sonrasında olanlar...
15:0720 Mart 2017
Ekonomi
Faik Öztrak’tan sosyal medyayı sallayan tweet: Biraz ciddiyet lüften!
Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken, sistemin bize sağladığı kolaylıkta değil, şahsi kabiliyetimizle bunu başardık' sözleri üzerine CHP'li vekil Faik Öztrak, özelleştirme uygulamalarını bir tabloyla anlattı. İşte AKP öncesinde ve sonrasında olanlar...

CHP'nin Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medyada paylaştığı grafikle büyük ses getirdi. Öztrak, Geldiğimde ülke delikli kuruşa muhtaçtı, iflas etmişti diyenlerin döneminde milletin 60 milyar $’lık varlığı satıldı. Biraz ciddiyet lütfen. Diyerek paylaştığı özelleştirme uygulamaları adlı grafikte AKP'nin olduğu ve olmadığı dönemi ayırdı. 1986-2002 döneminde özelleştirme 7.7 milyar dolarken, 2003-2016 yılları arasında 60.1 milyar dolar olduğunu söyledi.

İşte Öztrak'ın sosyal medyayı sallayan o tweet'i:

Son güncelleme: 15:0820.03.2017
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