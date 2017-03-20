Faik Öztrak’tan sosyal medyayı sallayan tweet: Biraz ciddiyet lüften!

CHP'nin Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medyada paylaştığı grafikle büyük ses getirdi. Öztrak, Geldiğimde ülke delikli kuruşa muhtaçtı, iflas etmişti diyenlerin döneminde milletin 60 milyar $’lık varlığı satıldı. Biraz ciddiyet lütfen. Diyerek paylaştığı özelleştirme uygulamaları adlı grafikte AKP'nin olduğu ve olmadığı dönemi ayırdı. 1986-2002 döneminde özelleştirme 7.7 milyar dolarken, 2003-2016 yılları arasında 60.1 milyar dolar olduğunu söyledi.
İşte Öztrak'ın sosyal medyayı sallayan o tweet'i:
Geldiğimde ülke delikli kuruşa muhtaçtı, iflas etmişti diyenlerin döneminde milletin 60 milyar $’lık varlığı satıldı. Biraz ciddiyet lütfen. pic.twitter.com/IwywwzjshS
— Faik Öztrak (@faikoztrak) 19 Mart 2017