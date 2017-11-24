Faiz çıktı, konut satışı düştü

Eylülde yüzde 28 artan konut satışları ekim ayında geriledi. Düşüşte ödeme kampanyalarının sona ermesi ve kredi faizlerinin yükselmesi etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında 122 bin 882 konut el değiştirdi. Geçen yılın aynı ayında söz konusu sayının 130 bin 274 olduğu dikkate alındığında konut sayısında yüzde 5.7'lik düşüş yaşandığı görüldü. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 906 konut ve yüzde 17 pay ile birinci sırada yer aldı.

İpotekli konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 azalış göstererek 38 bin 593 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31.4 olarak gerçekleşti. İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azalarak 56 bin 994 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46.4 oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 azalarak 65 bin 888'e geriledi.

Ocak-Ekim 2017 döneminde ise toplam 1 milyon 153 bin 610 konut el değiştirdi. Geçen yıl söz konusu dönemde satılan konut sayısı 1 milyon 66 bin adet seviyesindeydi. Satılan konutların 533 bin adedi birinci el, 619 bin adedi ise ikinci el konutlardan oluştu. Türkiye genelinde yılın ilk 10 ayında el değiştiren evlerin, 401 bin adedi konut kredisi ile alınırken, 751 bin adedi ise peşin veya senetle satın alındı.

DÖVİZ ARTTI YABANCI GELDİ

Döviz kurunda yaşanan yükseliş yabancı alımlarını hızlandırdı. İlk 10 ayda yabancılara toplam 17 bin 918 konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 14 bin 776 seviyesindeydi. Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70.9 artarak 2 bin 677 oldu. Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1.321 adetle İstanbul aldı. Ekim ayında en çok konutu 528 adetle Suudi Arabistan vatandaşları aldı.