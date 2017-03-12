Faiz piyangosuna bankalardan itiraz

Ankara’daki Sincan Tüketici Hakem Heyeti’nin vatandaşın başvurusunu haklı buldu. Hakem Heyeti bir bankayı 1.501 lira faiz iadesi ödemeye mahkum ettiği karara Bankalar Birliği’nden itiraz geldi

Rekabet Kurulu'nun 12 bankaya kestiği 1.1 milyar liralık dev cezanın ardından, vatandaşın bu bankalardan tazminat alıp alamayacağı merak ediliyordu. Hakkı İsmail Küçükyavuz isimli bir vatandaş, 2008 ila 2010 yılları arasında bir bankadan 4 farklı tarihte çektiği toplam 48 bin 500 liralık ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulanmış olabileceği düşüncesiyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet başvurusu yaptı. Heyet, başvuruyu inceleyip, bankanın Küçükyavuz'dan olması gerekenden 740 lira 57 kuruş daha fazla faiz tahsil ettiğine karar verdi. Hakem heyeti, bu alacağa 761 lira 14 kuruş da gecikme faizi yürütüp bankayı 1.501 lira 71 kuruş ödemeye mahkum etti. Banka, bu tutarı tüketiciye iade etti.

TAZMİNAT ÖDEMEMİZ GEREKMİYOR

SÖZCÜ'nün belgesiyle birlikte kamuoyuna duyurduğu bu haber üzerine Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) karara itiraz geldi. Rekabete aykırı her eylemin tazminat sorumluluğu gerektirmediğini savunan TBB, bu nedenle Rekabet Kurulu'nun bankalarla ilgili verdiği kararın doğrudan bir tazminat imkanı sağlamadığını ileri sürdü.

TBB, tüketicilerin bankalardan tazminat talep edebilmeleri için zarara uğradıklarını her bir kredi ya da mevduat için ayrı ayrı ispat etmeleri gerektiğini belirtti.

HAKEM HEYETİYLE OLMAZ

TBB ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin mahkeme niteliği taşımadığını bu nedenle tazminat kararının ancak hakim tarafından karara bağlanması gerektiğini belirtti. Tazminat davalarına ilişkin hukuksal sürecin devam ettiğini de ifade eden TBB, emsal kararın ancak Yargıtay kararından sonra oluşabileceğini kaydetti.