Fecebook’tan Londra’ya yeni merkez

Facebook Londra'da bugün açacağı yeni merkezinde 800 istihdam yaratacak.

REUTERS

Facebook, bugün açılacak olan yeni Londra merkezine gelecek yıl 800 yeni çalışan alacağını açıkladı ve Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan bu ülkede kalıcı olacağını vurguladı.

Sosyal iletişim aracı Facebook, Londra’nın merkezindeki birimde çalışanlardan yarısının mühendislik alanında faaliyet göstereceğini ve Facebook’u ABD dışındaki en büyük mühendislik odağı yapmaya yönelik çalışmalar yürüteceğini bildirdi.

Merkezde ayrıca, Facebook’un ilk kendine özgü start-up kuluçka merkezi de yer alacak. LDN_LAB adlı bu merkez İngiltere’de yeni kurulan dijital şirketlerin başlangıç yapmalarına yardımcı olacak.

EMEA Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, Facebook’un İngiltere’de kalma taahhüdüne her zamankinden daha bağlı olduğunu ve ülkedeki yenilikçi start-up’ların büyümesine destek olacağını söyledi.

Facebook Londra merkezini 10 yıl önce açmıştı. Yeni katılımlarla bu ülkedeki işgücü sayısı 2018 yılı sonunda 2,300’e ulaşacak.