Yellen’den kritik faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen açıklamalarda bulundu. Yellen 2017 için iki faiz artışı planı daha olduğunu belirtirken, "Bundan bir fazla veya bir az faiz artırımı da olabilir" diye konuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen açıklamalarda bulundu. Yellen 2017 için iki faiz artışı planı daha olduğunu belirtirken, "Bundan bir fazla veya bir az faiz artırımı da olabilir" diye konuştu.

İşte Yellen’in açıklamalarından satır başları:

İş sektörlerine yapılan yatırımlar daha sağlam bir seyir izlemeye başladı. İş gücü piyasasında algı olumlu. Ekonomide genişlemenin önümüzdeki bir kaç yıl sürmesini bekliyoruz.

Kademeli bir şekilde fonlama oranında artışın sağlanmasıyla birlikte Fed olarak hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ne genişlemeci ne daraltıcı fonlama yapıyoruz.

Özellikle yeniden tahvil alma konusunda herhangi bir tartışma yapmadık. Ana ödeme politikamızı bilançolarımız düzelene kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

SORU-CEVAP

Ne tür zorluklar görüyorsunuz önünüzde?

Biz bir süredir komite olarak çeşitli federal fonlama hedefini kısa vadede faiz oranını aktif olarak kullanmak istiyor. Bunun çok daha aktif olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de bilanço varlık alımları bizim uygun bir şekilde kullanabileceğimiz araçlar. Bu araçları ciddi bir şekilde geri dönüş görürsek kullanmaya devam edebiliriz. Biz ekonomide güvenin artırılmasını istiyoruz. Ekonomide ilerleme görmek istiyoruz. Kaygıya kapılarak görüş bildirmek politikamıza zarar verebilir. O yüzden de risklerin dengelenmesi aşağı yönlü risklerin dengelenmesi fonlamayı haklı çıkaran unsurlar.

Kademeli şekilde mi olacak faiz artırımı bundan sonra?

Hızlı faiz artırımı nedir bunu tanımlayamam. Bu yıl zaten üç olarak görülüyor projeksiyon. Kademeli bir şekilde artışı garanti etmesi bekleniyor. Kademeli bir şekilde artırabiliriz dedik. Bunu söylerken benim kanaatim. Federal fonlama faiz anlamına geliyor. Ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini bekliyoruz. Para politikamız genişlemecidir. Çok da nötr oran değildir. Zaten işsizlik oranı hedefimize yaklaşıyoruz. Enflasyon hedefimize de yaklaşıyoruz. Bu hedeflerle doğru orantılı olarak risklerin dengelendiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de faizlerin nötr faiz oranı doğrultusunda olmasını bekliyoruz. Komite katılımcılarının beklentileri önemli. Bundan bir aşağı bir fazla olur. Kademeli görüşü destekler. Bir fazla veya bir düşük olabilir.

Trump’la görüşürseniz ona ne sormak istersiniz?

Hazine bakanıyla karşılaştım ve konuştum. Düzenli bir şekilde bir araya gelirler zaten bakanla Fed başkanı. Hazine bakanıyla çok verimli tartışmalar yaptık. Ve küresel ekonomik gelişmelerle ilgili. Başkanla tanıştırıldım çok kısa bir toplantı yaptık.

Kararınız vatandaşların harcamalarını etkiler mi?

Görüştüğümüz iş insanları yatırımların artırılması gerektiğinden bahsediyorlar. Harcama davranışlarıyla ilgili algıyı dikkate almamız gerekiyor. Mali teşviklerin tahminlere dahil edildiğini söylemek doğru olacaktır.

Yeni ABD yönetimiyle Fed arasında bir görüş ayrılığı var mı?

Ekonomik büyüme yüksek çıkarsa biz mutlu oluruz. Bence yönetimle aramızda bir görüş ayrılığı yok.