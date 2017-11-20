Fed Başkanı Yellen’den flaş karar!

Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı.
Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell’ın göreve başlamasını takiben Fed’in Yönetim Kurulu’ndan ayrılacağını açıkladı. Yellen’in istifa etmemesi halinde 2024’e kadar Fed’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.
Reuters’in haberine Fed’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, Yellen’in istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump’a sunduğu ifade edildi.
Mektubunda Yellen’in “yumuşak geçişi sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını” belirttiği kaydedildi.
Son güncelleme: 23:2920.11.2017