Fed daha hızlı faiz artırımına gidebilir

13-14 Aralık tarihinde düzenlenen Fed toplantısının tutanakları açıklandı. Uzmanlar Fed'in Trump'ın mali politikaları yüzünden daha hızlı faiz artırımına gidebileceğine işaret ediyor.

ABD’de Fed’in Aralık ayı toplantı tutanakları, neredeyse tüm Fed politika yapıcılarının, başkanlığa seçilen Donald Trump’ın mali teşviklerinden dolayı ekonominin daha hızlı büyüyebileceği konusunda görüş birliği gösterirken, birçoğu da daha hızlı faiz artışı olabileceğini bekliyor.

‘AGRESİF BİR ŞEKİLDE ARTABİLİR’

Dün akşam açıklanan tutanaklar, Trump’ın vergi indirimleri, altyapı harcamalarını artırma ve düzenlemelerin azaltılması konusunda verdiği sözler karşısında Fed’in görüşünün nasıl değiştiği yönünde göstergeleri ortaya koyuyor. Politika yapıcılar, Trump’ın bu sözleri konusunda görünümün belirsiz kalmaya devam ettiğini söylerken, hayata geçirilmesi durumunda daha yüksek enflasyona yol açacaklarını ve merkez bankasının faizleri daha agresif bir şekilde artırmasına neden olabileceklerini söylüyorlar.

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Fed’in 13-14 Aralık’ta gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları 17 politika yapıcısını işaret ederek, “Katılımcıların yaklaşık yarısı, beklentilerinde daha genişlemeci mali politika öngörüsünde bulundular” denildi. Tutanaklarda ayrıca, “Neredeyse tamamı, beklentilerine yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı sinyallerini verdiler” ifadeleri kullanıldı.Fed’in faiz karar kurulu geçtiğimiz ay faizleri 25 baz puan artırarak önümüzdeki yıl için faiz artışlarında daha hızlı bir yol izleneceği sinyali verirken, bu merkez bankasının Trump’ın seçilmesine yönelik ilk tepkisi olarak algılanmıştı.REUTERS