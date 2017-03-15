Fed’den faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bu gece açıklayacak. Bankanın faiz artırma ihtimaline kesin gözle bakılırken, Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD ekonomisinin geleceğine ilişkin açıklamaları önümüzdeki dönem için belirleyici olacak. Uzmanlara göre Fed tahmin edildiği gibi faiz artırırsa dolar bundan etkilenmeyecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bu gece açıklayacak. Bankanın faiz artırma ihtimaline kesin gözle bakılırken, Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD ekonomisinin geleceğine ilişkin açıklamaları önümüzdeki dönem için belirleyici olacak. Uzmanlara göre Fed tahmin edildiği gibi faiz artırırsa dolar bundan etkilenmeyecek.

Piyasalar nefesini tuttu… Dünya ABD Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararına odaklandı. Anketlere göre Fed’in bu gece saat 21:00’da faizleri 25 baz puan artırması ihtimali yüzde 90’ın üzerinde.

Fed geçen aralık ayında yaptığı açıklamada 2017 yılı için üç faiz artırımı daha yapabileceğini açıklamıştı. ABD Merkez Bankası’nın şu an belirlediği faiz oranları yüzde 0.50-0.75 arasında.

Dolar kuru tarafında baktığımızda ise şu an Fed’in faiz artırımının fiyatlandığı gözüküyor. Uzmanlara göre Fed’in bu gece faiz kararıyla birlikte ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen’in önümüzdeki dönem para politikasına yönelik vereceği mesajlar önemli.

DOLARDA OLUMLU SENARYO 3.70-3.75

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed açıklamalarına göre dolar/TL’de olumlu senaryonun 3.70-3.75 bandının korunması, olumsuz senaryoda ise dolar/TL’nin 3.80’i aşması olarak yorumladı.

Erkan şunları söyledi: Fed'in kararlarından ziyade hareketi politika açıklaması nüansları, faize dair beklenti revizyonları veya Yellen'in mesajları getirir. Bununla beraber, son dönemde ilişkilerin bozulması bakımından Hollanda'da bugün yapılacak olan seçimlerden gelecek sonuçların da bizim piyasamızda yansımalarının olabileceğini düşünüyorum. Kura ilişkin olumlu senaryoda beklentim 3,75 – 3,70 aralığının korunması, olumsuz senaryoda ise beklentim 3,80 ve üzerine harekettir.

Faizler ne kadar? %0.50 %0.75 25 baz puan artış bekleniyor Fed, Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarını bu gece açıklayacak. Anketler yüzde 90'ın üzerinde 25 baz puan faiz artışı bekliyor.

‘3.80’İN ÜZERİ UZAK’

Ata Yatırım Araştırma Müdürü Murat Barışık Fed’in 2017 için üç faiz artırımına işaret ettiğini belirtti. Barışık, “Hem FED hem TCMB faiz kararlarını bekleyen kur cephesinde sıkışma devam etmektedir. Dün günboyu 3.76 – 3.74 aralığında hareket eden $/TL'de bugün de benzer bir seyir görebiliriz. Her iki karar sonrası kırılmanın yaşanmasını beklendiğimiz $/TL'de 3.70'ın altı veya 3.80'in üzeri uzak senaryolar değildir” açıklamasında bulundu.

NEDİR BU FED?

Dünyanın her yerinde geçerli olan rezerv para özelliğindeki doları basmaya yetkili tek kurum ABD Merkez Bankası (Fed) konumunda. 1913 yılında kurulan Fed'in kuruluş yasasında izleyeceği para politikası için üç temel amaç belirlenmiş: En üst düzeyde istihdamın sağlanması, fiyat istikrarının gerçekleştirilmesi ve uzun dönemli faizlerin makul düzeyde tutulması.

Fed'in yönetim yapısı Guvernörler Kurulu (Board of Governors), Açık Piyasa İşlemleri Kurulu (Federal Open Market Committee – FOMC) ve 12 bölgesel Federal Rezerve Bankası'ndan oluşmakta. Guvernörler Kurulu, ABD Başkanı tarafından atanan ve Senato tarafından onaylanan 7 üyeden oluşur. Bu üyeler 14 yıllık bir süre için atanıyorlar.

Fed ABD ekonomisindeki gelişmeleri izleyerek herhangi bir merkez bankası gibi bankaların hangi faiz üzerinden kendisine borçlanacağını belirliyor. ABD ekonomisinde işler iyiye gittikçe Fed ekonomiyi soğutmak ve sürdürülebilir sağlıklı bir büyüme sağlamak için faizleri yükseltme trendine giriyor. 2009 yılındaki küresel krizde olduğu gibi Fed ekonomik durgunluğun önüne geçmek için faizleri de düşürebiliyor, böylece bankalar ucuz borç alıp vatandaşa da ucuz maliyetli kredi verebiliyor.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER DAHA HASSAS

2009 krizinden sonra sermaye akışının gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmesi Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri bolca sıcak para girişi olmasını sağladı. Yani ABD Merkez Bankası’nın alacağı herhangi bir karar dünyanın diğer ekonomilerini ilgilendirdiğinden bir tık daha fazla gelişmekte olan ekonomileri ilgilendiriyor.