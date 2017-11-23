Ferit Şahenk, Fransız yat bakım şirketini satın aldı

Deniz taşımacılığında geçen yılın ilk önemli haberi Doğuş Holding’den gelmişti. Şimdide Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ferit Şahenk’in üstlendiği Doğuş Grubu, geçtiğimiz haftalarda Monaco’da düzenlenen yat fuarında sessiz sedasız bir imza attı. Doğuş Grubu, Fransa’nın en hızlı büyüyen süperyat bakım tesisi Compositework’ün yüzde 75’ini satın aldı. Fransız şirketteki geri kalan yüzde 25’lik hisse kurucularının elinde kaldı.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre; Deniz taşımacılığında geçen yılın ilk önemli haberi Doğuş Holding'den gelmişti. Yunanistan, Hırvatistan gibi Akdeniz çanağı ülkelerinde liman işleten Doğuş Grubu, dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinin de içinde bulunduğu İspanya'daki Marina Barcelona 92’yi yani bir başka deyişle MB 92'nin yüzde 70'ini satın alarak şirketin ana hissedarı olmuştu. 220 metre uzunluğundaki süper lüks yatlara hizmet verecek kapasitedeki MB 92, hem Akdeniz'de hem Atlantik kıyılarındaki en büyük marina olma özelliğine sahip. Doğuş Grubu'nun MB92 için ödediği tutarın 80 milyon euro civarında olduğu konuşulmuştu.

Doğuş'un ana ortak olduğu MB 92 şimdi rotasını Fransa'ya çevirdi.

İKİ TERSANEDE 150 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrine yakın 35 bin nüfuslu La Ciotat’ta kurulan Supercomposite'in iki farklı tesisi bulunuyor. Bunlardan biri La Ciotat Limanı'ndaki kompleks. Şirketin merkezinin de bulunduğu bu komplekste özellikle ultra lüks yatların tamir ve bakımları yapılıyor. Bu tesiste helikopter pisti dikkat çekiyor.

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DOĞUŞ ÖDEVLERİNİ YAPTI

İkinci tesis ise Fransa'nın batısında bulunan La Rochelle şehrinde yer alıyor. Bu tesiste ise 176 metreye varan yat, tekne gibi deniz taşıtlarının bakımı yapılabiliyor. Şirkette 150 kişi çalışıyor.

Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye devam edecek olan Ben Mennem, “Pazar büyüyor. Doğuş ödevlerini yaptı ve bunun iyi bir sektör olduğunu açıkça anlıyor” diye konuştu. Hatırlatmakta fayda var; Doğuş Grubu'nun Türkiye'de 3, Yunanistan'da 4, Hırvatistan'da ise 3 marinası bulunuyor. İspanya'da Barcelona ile deniz yatırımlarına devam eden, Karadağ'ı da yakından takip eden Doğuş'un patronu Şahenk, bu alanda coğrafyasına Fransa'yı ekleyerek daha da genişlemeyi planlıyor.