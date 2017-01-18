FETÖ’ye mesafeli olduk

Ünlü işadamı İnan Kıraç, Vehbi Koç’un zamanında hadiseyi görerek kendilerini uyardığını ve bu sayede tehlikeyi gördüklerini vurguladı

Türkiye'nin ilk iş kadınlarından biri olarak bir dönem ülkenin en büyük holdingini yöneten, ailesi adına Koç Holding'in en önemli projelerine liderlik eden Suna Kıraç'ın yaşam öyküsünden sonra idealleri de yeni kitapla okurları ile buluşuyor. Suna Kıraç'ın ikinci kitabının tanıtımı önceki akşam yapıldı. İnan Kıraç, kitabın tanıtımı vesilesiyle yaptığı konuşmada, “Suna hanımın rahatsızlığında tüm güçlüklere karşın her şeyin üstesinden gelmeyi başardık ama tek bir konuda başarılı olamadık. O da İstanbul Tarlabaşı TRT binasının alınıp, müzeye dönüştürülememesi. Buna söyleyecek bir söz bulamıyorum. Ancak bürokrasi diyebilirim” diye konuştu.

TRT ENGELİ FETÖ'DEN

Daha sonra kızı İpek'le birlikte katıldığı tanıtım gecesinde sohbet etme fırsatı bulduğumuz İnan Kıraç, bu konuda biraz ayrıntıya girerek, “Bu işin olmasını benim kadar isteyenlerden birisi Sayın Başbakandı. Şimdi Cumhurbaşkanımız. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hiçbir günahı yok” diye konuştu.

Gazetecilerin “Kimin günahı var” sorusuna tek kelimelik yanıt vererek, “FETÖ'cülerin…” dedi. Kıraç şöyle devam etti: “İki tane husus var. Samsun Valimiz olan zamanın TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bana geldi şunları söyledi:

“İnan Abi bu işi yapma. Sana ‘Hiçbir yerde ilave yok' dediler. Garajın mukavelesi 5 sene uzatılmış, senden 20 milyon dolar para almak istediler. Biz bu yeri 2 bin 800 kişinin girip çıkması için aşağısını 25 kilometre hesaplamışmışız, aldıkları karar 125 milyon TL, senin koyduğun değer 14 milyon. Bunun gibi çok kilometre, bu adamlarla uğraşılamaz.”

VEHBİ KOÇ'UN UYARISI

“A'dan Z'ye, virgülüne kadar bir adam Atatürkçü olursa, FETÖ'yü hiç sevemez” diyen Kıraç, “CEO olduğum devrede Koç Grubu'nda 3 bin 800 iyi bayi arasında başlangıçta 80, sonra 120 tane FETÖ'cü adam çıktı. Çıkaramadık. 1992 yılıydı Vehbi Bey geldi, ‘Beyler bu adam çok tehlikeli. Bu adam kanımızı emer' diye uyardı. Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurulma nedenlerinden bir tanesi budur” ifadelerini kullandı.

İnan Kıraç sohbetimizde şu ilginç noktanın da altını çizdi:

“Vehbi Bey o kadar güzel tarifini yaptı, şekillendirdi ki hadiseyi; ben de Rahmi Koç da, Suna da bu işi gördük. Çok da üzüldüğüm şey vardır: Mustafa Koç TÜSİAD'la beraber tesadüfen gitti, giden grupla. ‘Mustafa ne yaptın sen. Dedenin vasiyeti var…' dedim. ‘Bilmiyordum' dedi. Rahmi Koç ‘a gittim “Söylemedin mi'… ‘Haklısın, unuttum' cevabı verdi” şeklinde konuştu.

Merhum Mustafa Koç, 2014 yılında verdiği bir gazete röportajında Fethullah Gülen'i, mayıs ayında ziyaret ettiğini dile getirmişti. 16 Mayıs 2013 yılında Erdoğan'ın ABD ziyaretine TÜSİAD üyesi bir kısım işadamı da eşlik etmişti.

Kitabın tüm geliri TEGV'e bağışlanıyor

Suna Kıraç'ın eğitim, kültür ve sağlık alanında başlattığı, öncüsü olduğu, desteklediği sivil toplum girişimlerinin ve bunları gerçekleştiren kurumların başarı öykülerini anlatan “İdealler Gerçekleşirken: Suna Kıraç'ın İzinde 10 Yılın Öyküsü” kitabı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları arasından çıktı. Raflarda yerini alan kitabın tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanıyor. İlk baskısı 2006 yılında yapılan “Ömrümden Uzun İdeallerim Var!” kitabının devamı niteliğindeki kitabı, gazeteci-yazar Rıdvan Akar kaleme aldı. “İdealler Gerçekleşirken: Suna Kıraç'ın İzinde 10 Yılın Öyküsü” kitabı tüm kitabevlerinden ve Pera Müzesi Artshop'undan satın alınabilir.