Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurlarına haciz

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen daire sakinleri, bu amaçla 6 yıl önce sözleşme imzaladıkları inşaat şirketinin maket üzerinden daire sattığı bir yatırımcının haciz işlemiyle karşılaştılar.

Müteahhitten daire alan bu kişi, dairesinin sözleşmede bilirtilen tarihte teslim edilememesi nedeniyle müteahhit ile sözleşme imzalayan mal sahiplerinin hisselerine haciz işlemi başlattı.

Haklarında haciz işlemi başlatılanların bir kısmı bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek aleyhlerine başlatılan haciz işlemine itiraz etti.

197 KİŞİ HAKKINDA HACİZ İŞLEMİ

Mağdurlar daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı mağdurlardan Bilge Öztürk okudu. İcra dairesinden öğrendiklerine göre projeden maket alan bu kişinin 197 daire sakini hakkında haciz işlemi başlattığını söyleyen Öztürk, “Bizler bugün firmanın Fikirtepe’de yapmayı taahhüt ederek imzalarını aldığı Büyükada mal sahipleri olarak, tarafımıza gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmek amacıyla bir araya geldik” dedi.

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MÜTEAHHİDE ÖDEDİĞİ 296 BİN LİRASINI DAİRE SAKİNLERİNDEN İSTİYOR

Aleyhlerine haciz başlatan yatırımcının sözleşme imzaladıkları inşaat şirketinden daire aldığını söyleyen Öztürk, “Satın aldığı dairesinin söz verilen zamanda teslim edilmemesi üzerine cayma hakkını kullanarak ödediği meblağı geri istiyor. 2014 yılında iflas erteleme isteyen firma, yatırımcının ödediği 296 bin 515 lirayı geri veremeyince vatandaş da firmanın arsa sahipleri ile yapmış olduğu sözleşmede yer alan yüzde 40’lık ortaklığına karşılık arsa sahiplerini icraya veriyor” dedi.

İnşaat firmasının isteği üzerine evlerini boşaltanların kira yardımı alamadıklarını, kötü şartlarda yaşadıklarını söyleyen Öztürk, “Ortaya çıkan bu mağduriyetler sonrasında İBB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimi ile firma ile KİPTAŞ arasında protokol imzalanması sağlanıyor. Ancak sahada görünen hiçbir ilerleme yok. Firma yetkilileri tarafından yapılan hiçbir resmi bilgilendirme yok” dedi.

Öztürk, “Biz Büyükada sakinleri olarak hakkımızı aramak için bu kadar çok mücadele etmek zorunda bırakılmaktan dolayı üzüntü içindeyiz” dedi.

DHA