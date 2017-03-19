Fıstıkta hedef, Amerika’nın önüne geçmek…

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, dünyada fıstık üretiminde İran'dan sonra ikinci sırada yer alan ABD'nin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk mutfağında yemekten tatlıya birçok yiyecekte yer alan Antep fıstığı’ndaki kalite ve ihracatta önünün açılması amacıyla Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Dünyada fıstık üretiminde ikinci sırada olan Türkiye, bu unvanını 2007 yılında ABD’ye kaptırdı. Türkiye’nin kaybettiği ikincilik sırasını yeniden kazanması amacıyla Gaziantep Ticaret Borsası tarafından çalışma başlatıldı. Fıstıkta kalite ve ihracatın da artırılması hedeflenen çalışmalar kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle ‘Fıstık Bankacılığı’ da denilen 2 milyon lira bütçeli ‘Mükemmeliyet Merkezi’ kurulması kararlaştırıldı. Geçen yıl 170 bin ton olarak hasat edilen Antepfıstığında rekolteyi artırmayı hedeflediklerini kaydeden Tiryakioğlu, yapılan çalışmalarla Antepfıstığı üretiminin önümüzdeki 5- 6 yılda 400 bin ton seviyesine ulaşacağını belirtti. Tiryakioğlu, 2018 yılında çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye’nin yeniden dünya üretiminde ikinci sırada yer alacağını belirterek, şöyle dedi:

“Fıstıkta daha iyi konuma gelebilmek için yoğun çalışmalar yürüttük, durum analizi yaptık. İl il, ilçe ilçe gezdik ağaç sayımı yaptık. Bugünün rekoltesi, geçmişteki yılların rekoltesi, gelecek yıllın rekoltesi birleştirdik ve önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 400 bin tonlara ulaşabileceğimizi artık söyleyebiliyoruz. Buna göre alt yapı düzenlemeye çalışıyoruz. Bunun ana çalışmalarından birisi, Gaziantep Ticaret Borsası olarak lisanlı depoculuk çalışmalarına başladık. İnşallah bu yıl içerisinde temelini atıyoruz. Önümüzdeki yıl ve 2018 sezonunda Fıstık Bankacılığı’nı bitirmiş olacağız. Çiftçilerimiz artık ürünlerini yastık altına ve emanet sistemi dediğimiz komisyonculara götürmekten vazgeçip, ürün bankasına, lisanlı depoya getirmiş olacaklar.”

HEDEF; İKİNCİ SIRA

Gaziantep’te üretilen fıstığın aroma ve tat bakımından İran ve ABD fıstığından farklı olduğunu anlatan Tiryakioğlu, Antepfıstığı üretiminde ikinci sıraya yükselmeyi hedeflediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Şu an dünyada İran, ABD’den sonra 3’üncü sıradayız. Ancak, bizim fıstığımız aroması, tadı, lezzeti ve görüntüsü itibariyle dünyada farklı bir ilgi görmektedir. Dolayısıyla yüzde 10 ile 20 arasında bir fiyat farkı kabul görmektedir. Bundan dolayı biz yapılacak çalışmalarla 5-6 yıl içerisinde fıstıkta İran’dan sonra ikinci sıraya yerleşmeyi umut ediyoruz. En büyük özelliklerimizden bir tanesi, Antep fıstığında bir var yılı, bir yok yılı dediğimiz bir sistem var. Biz yeni çiftçi eğitimleri ve yapılan çalışmalarla damlama sulama modellerini geliştirmeye çalışıyoruz. Damlama sulama, güneş enerjisi ve sulama desteği ile birlikte var yılı yok yılını ortadan kaldırıp her yıl verim almaya doğru bir gidişatımız söz konusu. İnşallah bunu başardıktan sonra yoğun bir ürün elde etme sürecine gireceğimize inanıyorum.”

Antep fıstığı’nı dünyaya tanıtmak için başlatılan Ar-Ge çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirten Ahmet Tiryakioğlu, “Biz şimdi bir Ar-Ge işletmesi kuruyoruz. TÜBİTAK destekli bir hibe aldık ve bununla ilgili Ar-Ge sanayi işletmesi kuruyoruz. Burada teknolojimizi kendimiz geliştirip hem teknolojiyi dünyaya ihraç edeceğiz, hem de kendi üreticimize, sanayicimize hizmette bulunacak bir olgu oluşturacağız. Fıstık bizim milli ürünümüz, Antep fıstığı adı Antep ile anılmış. Antep fıstığı sayesinde Antep’in ismini inşallah tüm dünyaya duyuracağız. Dolayısıyla biz bu bağlamdaki çalışmalarımız nedeniyle Antep’i fıstıkla birlikte dünya markası haline getirmeyi düşünüyoruz.”