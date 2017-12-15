Fitch TCMB’nin faiz kararını yorumladı

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye hakkında makroekonomik tahminlerini güncellediği bir araştırma raporu yayımladı.
Raporda şunlar yer aldı:
*TCMB’nin dünkü faiz artırımı, zorlu dış koşullar karşısında adım atacağına ancak bunu en etkin şekilde yapamayacağına işaret ediyor.
*Ekonomik döngüyü tersine çevirmeyi amaçlayan desteklerin ardından maliye politikasındaki sıkılaşma mali disipline bağlılığı gösteriyor.
*Para politikasındaki karmaşık çerçevenin politika aktarım mekanizmalarını zayıflattığını düşünüyoruz.
*TCMB’nin dünkü faiz artırımı, uzun vadede döviz talebi üzerinde etkili olabilecek bazı idari tedbirleri izliyor, ancak TCMB’nin faiz artırımlarından kaçındığı izlenimi yaratıyor.
*Türkiye’de son dönemde atılan politika adımlarının ekonomi yönetimi hakkındaki varsayımlarımızla uyumlu olduğunu düşünüyoruz.
*Türkiye’nin ülke kredi profilinde temel zayıflık dış finansman; Temmuz’da teyit edilen kredi notu bu tespiti yansıtıyor.
*Türkiye’nin 2018 ekonomik büyüme tahminini yüzde 3.9’a indirdik
*Fitch kur tahminlerini düşürdü, enflasyon tahminlerini yükseltti