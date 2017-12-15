Fitch TCMB’nin faiz kararını yorumladı

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, "TCMB, zorlu dış şartlarla karşılaştığında harekete geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye hakkında makroekonomik tahminlerini güncellediği bir araştırma raporu yayımladı.

Raporda şunlar yer aldı:

*TCMB’nin dünkü faiz artırımı, zorlu dış koşullar karşısında adım atacağına ancak bunu en etkin şekilde yapamayacağına işaret ediyor.

*Ekonomik döngüyü tersine çevirmeyi amaçlayan desteklerin ardından maliye politikasındaki sıkılaşma mali disipline bağlılığı gösteriyor.

*Para politikasındaki karmaşık çerçevenin politika aktarım mekanizmalarını zayıflattığını düşünüyoruz.

*TCMB’nin dünkü faiz artırımı, uzun vadede döviz talebi üzerinde etkili olabilecek bazı idari tedbirleri izliyor, ancak TCMB’nin faiz artırımlarından kaçındığı izlenimi yaratıyor.

*Türkiye’de son dönemde atılan politika adımlarının ekonomi yönetimi hakkındaki varsayımlarımızla uyumlu olduğunu düşünüyoruz.

*Türkiye’nin ülke kredi profilinde temel zayıflık dış finansman; Temmuz’da teyit edilen kredi notu bu tespiti yansıtıyor.

*Türkiye’nin 2018 ekonomik büyüme tahminini yüzde 3.9’a indirdik

*Fitch kur tahminlerini düşürdü, enflasyon tahminlerini yükseltti