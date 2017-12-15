Fiyatı 1 ayda 10 kat arttı!

Karadeniz'de hamsinin azlığı fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz ay kilosu 1.5 liraya satılan hamsinin fiyatı bu ay 15 liraya kadar çıktı.

Karadeniz’de avlanan balıkçılar, kasım ayında bollaşan hamsinin aralık ayında kesilmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Kasım ayında kilosu 1.5 liraya kadar düşen hamsi, 1 ay sonra kilosu 15 liraya kadar yükseldi. Tezgâhta istavrit 15 lira, mezgit 20 lira, barbun 25 lira, çinekop 25 lira, uskumru ise 25 liradan satışa sunuldu.

15 yıllık balıkçı Bülent Kurt, pahalı olan hamsiye halkın da rağbet göstermediğini söyledi.

“HAMSİYİ RESİMLERDE GÖRECEĞİZ”

Geçen yıl aralık ayında kilosunu 5 liradan sattığı hamsiyi bu yıl kilosu 15 liradan sattığını ifade eden Bülent Kurt, “Karadeniz’de hamsi bitti şu anda. Olanları görüyorsunuz. İstavrit var, yerli uskumru var. Hamsi diye bir şey yok. Hamsi Gürcistan’a doğru gitti. Olan hamsinin kilosu da 15 lira ile 25 lira arasında. Karadeniz bitmiştir. Pahalı olmasının sebebi balığın az çıkmasından ve özellikle bilinçsiz avlanmadan kaynaklanıyor. Seneye daha kötü olacak. Ufak hamsi tutuyorlar. Yem fabrikasına gönderiyorlar. Hiç halkı düşünen yok. Büyük tekne sahipleri hep kendilerini düşünüyorlar. Onun için bakın Karadeniz ne hale geldi. 2-3 yıl sonra böyle giderse hamsiyi tezgâhlarda değil, resimlerde göreceğiz. Hamsi artık vitrinlik. Pazartesi havalar soğuyor. Geri döner diye umut ediyoruz” dedi.