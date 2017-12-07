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Fiyatlar nereden nereye!

Ekonomide durum pek parlak değil. Bu da fiyatlara yansıyor. Hayat pahalılığı kendini her alanda hissettirirken TÜİK'in açıkladığı raporlardan, fiyatların 2003 ve 2017 yılındaki kıyaslamasını yaptık. İşte 14 yıl içinde fiyatı oldukça yükselen başlıca ürünler.

Sozcu.com.tr
15:337 Aralık 2017
Ekonomi
Fiyatlar nereden nereye!
Ekonomide durum pek parlak değil. Bu da fiyatlara yansıyor. Hayat pahalılığı kendini her alanda hissettirirken TÜİK'in açıkladığı raporlardan, fiyatların 2003 ve 2017 yılındaki kıyaslamasını yaptık. İşte 14 yıl içinde fiyatı oldukça yükselen başlıca ürünler.

Enflasyonun sürekli olarak yükselmesi ile hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha kendisini hissettiriyor. Paramızın değer kaybetmesine bağlı olarak alım gücümüz sürekli azalıyor. Yaşanan bu durum TÜİK tarafından açıklanan enflasyon raporunda da göze çarpıyor. Onlarca ürünün yer aldığı listede 2003 yılındaki fiyatlar ile günümüz fiyatları karşılaştırılabiliyor. Söz konusu listede fiyatı artmayan ürün bulmak oldukça zor. İşte kategorilerine göre en çok para harcadığımız ürünlerin 2003 ve 2017 fiyatları.

YİYECEK

Geride bıraktığımız bu 14 yıllık sürede vatandaşın temel gıda maddeleri hayat pahalılığından nasibini aldı. İşte en çok tüketielen başlıca ürünşerde yaşanan değişim:

*2006 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmıştı.

20032017
Pirinç2 milyon 16 bin 210 lira7 lira 57 kuruş
Makarna1 milyon 22 bin 538 lira3 lira 25 kuruş
Dana Eti9 milyon 22 bin 936 lira41 lira 12 kuruş
Tavuk Eti2 milyon 614 bin 394 lira8 lira 37 kuruş
Balık5 milyon 704 bin 596 lira20 lira 5 kuruş

ULAŞIM

Türkiye’de akaryakıt fiyatları herkesin malumu. Motorin ve benzine sık sık zam geliyor. Ancak bunun yanında otobüs biletleri, metro ücretleri, uçak biletlerinin fiyatları da oldukça yükselmiş durumda.

20032017
Benzin1 milyon 766 bin 279 lira5 lira 61 kuruş
Motorin1 milyon 366 bin 645 lira5 lira 6 kuruş
Metro ücreti708 bin 720 lira2 lira 58 kuruş
Dolmuş ücreti568 bin 432 lira2 lira 15 kuruş
Uçak bileti199 milyon 831 bin 429 lira389 lira 48 kuruş

FATURALAR

Hemen hemen her alanda yaşanan pahalılık elektirk ve su gibi faturalarda da kendisin gösteriyor.

20032017
Su faturası1 milyon 438 bin 418 lira4 lira 51 kuruş
Elektrik ücreti157 bin 838 lira41 kuruş
Kömür ücreti192 milyon 304 bin 625 lira769 lira 60 kuruş
Odun ücreti151 milyon 802 bin 350 lira523 lira 78 kuruş
Doğalgaz387 bin 655 lira1 lira 13 kuruş

BEYAZ EŞYA

Her evin olmazsa olmazı beyaz eşyaların fiyatlarında da hemen hemen her üründe olduğu gibi artış yaşandı.

20032017
Televizyon918 milyon 194 bin 403 lira1922 lira 37 kuruş
Çamaşır Mak.831 milyon 492 bin 383 lira1356 lira 32 kuruş
Bulaşık Mak.958 milyon 547 bin 189 lira1138 lira 79 kuruş
Fırın184 milyon 438 bin 965 lira345 lira 19 kuruş
Elektrikli süpürge224 milyon 313 bin 253 lira521 lira 29 kuruş

SAĞLIK

Sağlık hizmetlerinde artan fiyatlar da gözden kaçmıyor. İşte başlıca sağlık harcamalarının fiyatlarında yaşan değişimler:

20032017
İlaçlar4 milyon 117 bin 559 lira10 lira 34 kuruş
Diş çekme12 milyon 396 bin 625 lira87 lira 12 kuruş
Röntgen17 milyon 277 bin 958 lira53 lira 36 kuruş
Ameliyat ücreti329 milyon 953 bin 260 lira1445 lira 24 kuruş
Doğum ücreti330 milyon 381 bin 216 lira1417 bin 2 kuruş

 

Son güncelleme: 16:4607.12.2017
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