Fiyatlar nereden nereye!

Ekonomide durum pek parlak değil. Bu da fiyatlara yansıyor. Hayat pahalılığı kendini her alanda hissettirirken TÜİK'in açıkladığı raporlardan, fiyatların 2003 ve 2017 yılındaki kıyaslamasını yaptık. İşte 14 yıl içinde fiyatı oldukça yükselen başlıca ürünler.

Enflasyonun sürekli olarak yükselmesi ile hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha kendisini hissettiriyor. Paramızın değer kaybetmesine bağlı olarak alım gücümüz sürekli azalıyor. Yaşanan bu durum TÜİK tarafından açıklanan enflasyon raporunda da göze çarpıyor. Onlarca ürünün yer aldığı listede 2003 yılındaki fiyatlar ile günümüz fiyatları karşılaştırılabiliyor. Söz konusu listede fiyatı artmayan ürün bulmak oldukça zor. İşte kategorilerine göre en çok para harcadığımız ürünlerin 2003 ve 2017 fiyatları.

YİYECEK

Geride bıraktığımız bu 14 yıllık sürede vatandaşın temel gıda maddeleri hayat pahalılığından nasibini aldı. İşte en çok tüketielen başlıca ürünşerde yaşanan değişim:

*2006 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmıştı.

2003 2017 Pirinç 2 milyon 16 bin 210 lira 7 lira 57 kuruş Makarna 1 milyon 22 bin 538 lira 3 lira 25 kuruş Dana Eti 9 milyon 22 bin 936 lira 41 lira 12 kuruş Tavuk Eti 2 milyon 614 bin 394 lira 8 lira 37 kuruş Balık 5 milyon 704 bin 596 lira 20 lira 5 kuruş

ULAŞIM

Türkiye’de akaryakıt fiyatları herkesin malumu. Motorin ve benzine sık sık zam geliyor. Ancak bunun yanında otobüs biletleri, metro ücretleri, uçak biletlerinin fiyatları da oldukça yükselmiş durumda.

2003 2017 Benzin 1 milyon 766 bin 279 lira 5 lira 61 kuruş Motorin 1 milyon 366 bin 645 lira 5 lira 6 kuruş Metro ücreti 708 bin 720 lira 2 lira 58 kuruş Dolmuş ücreti 568 bin 432 lira 2 lira 15 kuruş Uçak bileti 199 milyon 831 bin 429 lira 389 lira 48 kuruş

FATURALAR

Hemen hemen her alanda yaşanan pahalılık elektirk ve su gibi faturalarda da kendisin gösteriyor.

2003 2017 Su faturası 1 milyon 438 bin 418 lira 4 lira 51 kuruş Elektrik ücreti 157 bin 838 lira 41 kuruş Kömür ücreti 192 milyon 304 bin 625 lira 769 lira 60 kuruş Odun ücreti 151 milyon 802 bin 350 lira 523 lira 78 kuruş Doğalgaz 387 bin 655 lira 1 lira 13 kuruş

BEYAZ EŞYA

Her evin olmazsa olmazı beyaz eşyaların fiyatlarında da hemen hemen her üründe olduğu gibi artış yaşandı.

2003 2017 Televizyon 918 milyon 194 bin 403 lira 1922 lira 37 kuruş Çamaşır Mak. 831 milyon 492 bin 383 lira 1356 lira 32 kuruş Bulaşık Mak. 958 milyon 547 bin 189 lira 1138 lira 79 kuruş Fırın 184 milyon 438 bin 965 lira 345 lira 19 kuruş Elektrikli süpürge 224 milyon 313 bin 253 lira 521 lira 29 kuruş

SAĞLIK

Sağlık hizmetlerinde artan fiyatlar da gözden kaçmıyor. İşte başlıca sağlık harcamalarının fiyatlarında yaşan değişimler: