Faik Öztrak, “Kimse kimseyi aldatmasın. Varlık Fonu’nun başka ülkelerin fonlarıyla uzaktan yakından ilgisi yok” dedi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Varlık Fonu ile ilgili hükümetin tepkisini çeken “Osmanlıyı çökerten zihniyet işte budur. Bunun sonu Düyun-u Umumiye'dir” açıklamasının ardından yine kritik bir değerlendirmede daha bulundu. Öztrak, “Bu fon, iflas masasına dönecek. Hükümet kusura bakmasın, bizim memlekette kediye, kedi derler” dedi. Öztrak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, değerlendirmelerinin hükümet kanadından neden tepkiyle karşılandığını anlattı.

Öztrak şunları söyledi: “Varlık Fonu'yla kendilerine Hazine-i Hassa, yani özel hazine kurup hazine birliğini bozanlar sadece yakın tarihimizi bilseler, birkaç kez düşünürlerdi. Ben, 2001 krizinin ardından ekonomiyi yöneten takımda Hazine Müsteşarlığı yapmış, o günlerin sıkıntılarını yaşamış biri olarak hükümeti uyarmak zorundayım. 2001 krizini aşmak amacıyla getirilen ve başarılı olan ekonomik programın meyvelerini AKP yemiştir. Ancak bir yandan da ekonomiyi sağlama almak amacıyla atılmış ne kadar çıpa varsa hepsini birer birer koparmıştır. Şimdi de en önemli çıpanın kopmak üzere olduğunu görüyorum.”

1990'LI YALLARA GERİ DÖNÜYORUZ

2001 krizinin ardından onlarca fonun kapatılarak bütçe ve Hazine birliğini yeniden sağlamak olduğunu hatırlatan Öztrak “Bugün çok övünülen mali disiplin çıpası, krizin ardından alınan, bu kararla atıldı. Şimdi yeniden 1990'lı yıllara dönüyoruz. AKP, bütçe ve Hazine birliğini bozuyor. Kimse kimseyi aldatmasın. Kurduğunuz Varlık Fonu'nun diğer ülkelerdeki varlık fonlarıyla uzaktan yakından alakası yok” dedi. Öztark, Numan Kurtulmuş'un fonun kuruluş kanununa göz atması durumunda gerçeği net bir şekilde görebileceğini dile getirdi. Öztrak, “Türkiye Varlık Fonu'nun borçlanırken portföyü üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebileceğini siz yazmışsınız.Yangından mal kaçırır gibi çıkardığınız bir OHAL kararnamesiyle uygulamaya geçtiniz” diye konuştu.