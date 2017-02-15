Ford Otosan 2016'nın tamamında net kârını bir önceki yıla kıyasla yüzde 13.5 artırarak 955.3 milyon liraya yükseltirken, satışlarını da yüzde 9.2 yükselterek 18.3 milyar liraya çıkardı.

Ford Otosan 955 milyon TL kâr etti

Ford Otosan 2016'nın tamamında net kârını bir önceki yıla kıyasla yüzde 13.5 artırarak 955.3 milyon liraya yükseltirken, satışlarını da yüzde 9.2 yükselterek 18.3 milyar liraya çıkardı.

Ford Otosan dün akşam KAP’a açıkladığı bilançosuyla birlikte yayımlanan 2017 beklentilerine göre ağır ticari araç dahil yurtiçi otomotiv pazarının bu yıl 850,000-900,000 adet aralığında, yurtiçi satışlarının 105,000 ile 115,000 adet aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

İhracat hacminin bu yıl 270,000-280,000 adet aralığına yükseleceğini öngören şirket, üretim hacminin 340,000-350,000 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.

Şirketin dördüncü çeyrek net kârı ise yüzde 11.5 artışla 317.2 milyon liraya yükselirken, satışları yüzde 12.6 yükselerek 5.6 milyar TL’ye çıktı.

Ford Otosan’ın 2016 yurtiçi satış hasılatı 6 milyar lira ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.3 azalırken, yurtdışı satış hasılatı yüzde 14.6 artarak 12.3 milyar lira oldu.

REUTERS