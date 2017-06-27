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Rus milyarder gıda devini satın alıyor

Avrupa’nın en büyük gıda ve sağlık ürünleri zinciri Holland&Barrett, Rus milyarder Mikhail Fridman’ın sahibi olduğu LetterOne holding şirketinin bir kolu olan L1 Retail tarafından 2.3 milyar dolara satın alınıyor.

10:0127 Haziran 2017
Ekonomi
Rus milyarder gıda devini satın alıyor
Avrupa’nın en büyük gıda ve sağlık ürünleri zinciri Holland&Barrett, Rus milyarder Mikhail Fridman’ın sahibi olduğu LetterOne holding şirketinin bir kolu olan L1 Retail tarafından 2.3 milyar dolara satın alınıyor.

Avrupa'nın en büyük gıda ve sağlık ürünleri zinciri Holland&Barrett, Rus milyarder Mikhail Fridman'ın sahibi olduğu LetterOne holding şirketinin bir kolu olan L1 Retail tarafından 2.3 milyar dolara satın alınıyor. L1 Retail'den yapılan açıklamada, ABD'li yatırım fonu şirketi Carlyle Group tarafından işletilen Nature's Bounty şirketi ile Holland & Barrett'ın satışı konusunda
anlaşmaya varıldığı belirtildi.

L1 Retail Genel Müdürü Stephan DuCharme, müşteri programına 10 milyon kişinin kayıtlı olduğu Holland & Barrett'ın dünya pazarlarında büyüme şansının bulunduğu belirtilerek, 12.7 milyar dolarlık sağlıklı yaşam sektöründe iddialı hale gelecekleri belirtildi. 1870 yılında kurulan Holland & Barrett'ın 1150'den fazla şubesinde yaklaşık 4200 kişi çalışıyor.

Son güncelleme: 10:0327.06.2017
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