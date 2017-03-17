G20 maliye bakanları bir araya geliyor

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Almanya’nın Baden-Baden kentinde bir araya geliyor. Buluşmanın ağırlıklı konuları para politikası, finans dünyasının istikrarı ve vergi kaçakçılığıyla mücadele olacak.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Almanya’nın Baden-Baden kentinde bir araya geliyor. Buluşmanın ağırlıklı konuları para politikası, finans dünyasının istikrarı ve vergi kaçakçılığıyla mücadele olacak.

20’ler Grubu (G20) maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Almanya’nın Baden-Baden kentinde bir araya geliyorlar. Deutsche Welle’nin haberine göre önde gelen sanayi ve sanayileşme yolundaki 20 ülkenin temsilcileri ev sahibi tarafından belirlenen konuların temmuz ayı başında Hamburg’da yapılması planlanan G20 zirvesinde ele alınma şansının bulunup bulunmadığını ele alacaklar.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble öncelikle küresel şirketlerin vergi kaçırmasının önlenmesi, finans piyasalarının istikrara kavuşturulması, borçların azaltılması ve Afrika ile ortaklık konularının görüşülmesini istiyor. Aynı zamanda ‘ucuz para’ politikasından çıkış imkânları da G20 buluşmasının gündeminde yer alıyor. Amerikan merkez bankası FED, paranın fiyatını arttırma adımlarını başlattı. Avrupa Merkez Bankası ise henüz yolun başında bile değil.

DONALD TRUMP’IN GÖLGESİNDE

Problem bütün bu konuların uluslararası işbirliğini gerektirmesinden, bir ülkedeki sıkıntıların diğerlerini de ilgilendirmesinden ve ekonomik politikalarda alınacak kararların diğer ülkeler üzerindeki muhtemel etkilerini de hesaba katmanın gerekli olmasından kaynaklanıyor. Almanya Maliye Bakanı Schäuble’nin senaryosunun başarı şansı, ülkesine mutlak öncelik tanıyacağını söyleyen Donald Trump’un başkanlığa seçilmesiyle oldukça azaldı. Trump uluslararası değil ikili anlaşmalara önem veriyor. Amerikan şirketlerine vergi kolaylığı sağlamayı ve Doları zayıflatmayı planlıyor. Dünya finans krizinin ardından G20’nin büyük uğraş vererek karalaştırdığı bankacılığı denetleme ve düzenleme kurallarını gevşetmeyi düşünüyor.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamalarda ‘ABD ile ikili ilişkiler hakkında kötümser olmaya neden bulunmadığı, ancak vergilendirme ve diğer başlıkları görüşmek gerekeceği’ belirtiliyor. Açıklamalardan öncelikli hedefin zararı asgaride tutmak ve uluslararası ilişkileri bugünkü şekliyle yürütebilmek olduğu anlaşılıyor. Küresel finans krizinin kenetlenmesini sağladığı G20 eski dinamiğini kaybetmiş olsa da nispeten etkili çalışan tek forum olarak kabul ediliyor.

BİRİNCİ GÜNÜN BAŞLIĞI: AFRİKA

Başkan Trump döneminde bu yararlı işbirliğinin yara alıp almayacağını bekleyip görmek gerekecek. Zirveden önce Amerikan Maliye Bakanı Stephen Mnuchin ile özel görüşme yapan Schäuble buluşma gündemine seçtiği konuları kısmen de olsa kabul ettirebilmek için bütün diplomatik maharetini göstermek zorunda kaldı. G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları buluşmasının ilk gününde ele alınacak olan Afrika ile ilişkilerde görüş ayrılığı çıkması beklenmiyor. Almanya Afrika’daki özel sermaye yatırımları için şartların iyileştirilmesini öngören bir yatırım ortaklığı planı hazırladı. Almanya’nın önerisini kabul eden beş Afrika ülkesi de Baden Baden’deki G20 buluşmasında temsil ediliyor.

WASHINGTON’A ÜRKEK BAKIŞ

Zor konular ise Cumartesi günkü görüşmelere bırakıldı. Vergi kaçakçılığı, düzenleme dışı kalan bankalar, kara para aklama ve terörün finansmanı, önemli konuların başında geliyor. Para politikasında uzlaşma sağlamak kolay olmayacak. G20 dünya pazarlarında haksız avantaj sağlanmaması için milli paraların manipüle edilmemesini taahhüt etmişti. Washington bu konuda Berlin’i oldukça sert bir şekilde eleştiriyor. Amerikan yönetimi Almanya’nın ucuz Euro sayesinde ticari ortaklarını ‘sömürdüğünü’ iddia ediyor. Maliye Bakanı Schäuble Almanya’nın, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasına müdahale etme imkânının bulunmadığına ortaklarını ikna etmede oldukça zorlanacağa benziyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşmenin sonuçları da Baden-Baden buluşmasında dikkatle izlenecek.